Todo lo que necesitas saber sobre los cambios y el proceso para la renovación de DNI

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) implementó cambios en el formato del DNI para reforzar la seguridad y modernizar los documentos, en línea con los estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).. En 2026, deberán renovar su DNI aquellas personas mayores de 14 años que lo hayan emitido en 2011, ya que los documentos tienen una validez de 15 años a partir de su fecha de emisión. Los menores de edad deberán renovar el DNI entre los 5 y 8 años, y nuevamente al cumplir los 14 años. Para renovar el DNI, debes elegir el Registro Civil más cercano o sacar turno para un Centro de Documentación Renaper en la app Mi Argentina. Luego, presentarte en la oficina elegida con la constancia de turno y seguir el proceso indicado. El valor estándar para el trámite arranca en los $7500. Es importante tener en cuenta que el DNI exprés tiene un costo adicional de $18.500, mientras que el DNI al instante cuesta $40.500. Los extranjeros deben abonar $14.000 por la primera identificación y actualizaciones posteriores. Para más información, puedes consultar el sitio web del Renaper o comunicarte a través de [email protected].