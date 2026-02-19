Todo lo que necesitas saber sobre los cambios y el proceso para la renovación de DNI

- Advertisement -

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) implementó cambios en el formato del DNI para reforzar la seguridad y modernizar los documentos, en línea con los estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). . En 2026, deberán renovar su DNI aquellas personas mayores de 14 años que lo hayan emitido en 2011, ya que los documentos tienen una validez de 15 años a partir de su fecha de emisión. Los menores de edad deberán renovar el DNI entre los 5 y 8 años, y nuevamente al cumplir los 14 años. Para renovar el DNI, debes elegir el Registro Civil más cercano o sacar turno para un Centro de Documentación Renaper en la app Mi Argentina. Luego, presentarte en la oficina elegida con la constancia de turno y seguir el proceso indicado. El valor estándar para el trámite arranca en los $7500. Es importante tener en cuenta que el DNI exprés tiene un costo adicional de $18.500, mientras que el DNI al instante cuesta $40.500. Los extranjeros deben abonar $14.000 por la primera identificación y actualizaciones posteriores. Para más información, puedes consultar el sitio web del Renaper o comunicarte a través de [email protected].