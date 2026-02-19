Temblor en Mar del Plata: Un sismo de 4,9 grados sacude la costa atlántica

- Advertisement -

Un sismo de magnitud 4,9 se registró este jueves por la mañana en Mar del Plata, generando sorpresa y preocupación entre los vecinos y turistas. El epicentro se ubicó en el mar, a unos 151 kilómetros al sur de la ciudad, y se sintió con mayor intensidad en edificios del microcentro y barrios del sur. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó que el movimiento ocurrió a las 8:16 y tuvo una profundidad de 9 kilómetros. Aunque no se reportaron daños materiales ni víctimas, el temblor fue percibido en distintas partes de la ciudad y localidades cercanas, como Miramar y Necochea. Especialistas descartaron la posibilidad de un tsunami, pero recomendaron precaución a los surfistas y visitantes de la playa. El geólogo Federico Isla explicó que se trata de un fenómeno “muy poco frecuente” en la región, atribuido a la reactivación de fallas geológicas antiguas.