Servicio de recolección restringido por adhesión al Paro Nacional

La Municipalidad informa a la comunidad que, debido a la adhesión gremial al paro nacional convocado por la CGT para el día jueves 19 de febrero, el servicio de recolección de residuos se verá restringido y limitado durante esa jornada.

La medida afectará específicamente la recolección de:

Bolsitas domiciliarias

Zona 4 para reciclables

Servicio de carpido

En este marco, se solicita la colaboración de los vecinos y vecinas, evitando sacar los residuos a la vía pública hasta que el servicio se normalice.

Desde el Municipio se agradece la comprensión de la comunidad ante esta situación excepcional y se informará oportunamente sobre la reanudación habitual de las tareas.