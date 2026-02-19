jueves, febrero 19, 2026
21.7 C
Nueve de Julio
General

Servicio de recolección restringido por adhesión al Paro Nacional

Se solicita la colaboración de los vecinos , evitando sacar los residuos a la vía pública hasta que el servicio se normalice.

0
La Municipalidad informa a la comunidad que, debido a la adhesión gremial al paro nacional convocado por la CGT para el día jueves 19 de febrero, el servicio de recolección de residuos se verá restringido y limitado durante esa jornada.

La medida afectará específicamente la recolección de:

Bolsitas domiciliarias

Zona 4 para reciclables

Servicio de carpido

En este marco, se solicita la colaboración de los vecinos y vecinas, evitando sacar los residuos a la vía pública hasta que el servicio se normalice.

Desde el Municipio se agradece la comprensión de la comunidad ante esta situación excepcional y se informará oportunamente sobre la reanudación habitual de las tareas.

