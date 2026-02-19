Paro general de la CGT contra la Reforma Laboral de Javier Milei: adhesión y servicios afectados en Nueve de Julio

- Advertisement -

Comenzó este jueves el paro general por 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la Reforma Laboral impulsada por el presidente Javier Milei. La medida de fuerza tiene alcance nacional y en Nueve de Julio registra una alta adhesión por parte de los gremios locales.

Desde la CGT regional informaron hicieron saber a Cadena Nueve que se estima una adhesión cercana al 90% en relación a los sindicatos que integran la central obrera, lo que marca un fuerte acompañamiento a la protesta.

Municipales y ATE adhieren

Además, el gremio de municipales elevó una nota formal a la jefa comunal adelantando su adhesión al paro, por lo que durante la jornada se verán afectados distintos servicios a la comunidad, especialmente en las áreas de barrido y limpieza.

Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también confirmó su participación en la medida, incluyendo su representación en el Hospital Interzonal Julio de Vedial. No obstante, se informó que se garantizarán guardias mínimas para asegurar la atención de urgencias y servicios esenciales.

Servicios esenciales y postura de otros gremios

La empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) comunicó que mantendrá guardias esenciales para asegurar la prestación básica del servicio durante la jornada de paro.

En tanto, el gremio Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) no ha emitido hasta el momento ningún comunicado oficial respecto de su adhesión o modalidad de trabajo para este jueves.

La jornada transcurre con normalidad en algunos sectores y con servicios reducidos en otros, en el marco de una protesta que, según la CGT, busca expresar el rechazo al proyecto de Reforma Laboral y advertir sobre su impacto en los derechos de los trabajadores.

En tanto, a medida que los comercios se ponen en marcha se irà observando su desebvolvimiento y el impacto que la medida de fuerza tendrà en ese sector importante del distrito.

Tampoco los Bancos abrirán sus puertas al igual que PAMI, a diferencia de las Farmacias que estarán abiertas.

La medida de fuerza se da en el marco de una economía que, según fuentes sindicales, presenta síntomas de caída en la actividad fabril, con más de 21.000 empresas cerradas en los últimos dos años y la pérdida de unos 300.000 puestos de trabajo.

El caso más reciente señalado por los gremios es el de Fate, la principal fábrica de neumáticos del país, que este miércoles anunció el cierre de su planta en Buenos Aires y el despido de más de 900 trabajadores.

Se trata del cuarto paro general contra el mandatario libertario y el número 48 desde el retorno de la democracia en diciembre de 1983.

En el orden nacional la medida de fuerza de este jueves afectará los principales resortes de la vida cotidiana, debido a la adhesión confirmada de los siguientes gremios estratégicos: