Paro general de la CGT contra la Reforma Laboral de Javier Milei: adhesión y servicios afectados en Nueve de Julio

Comenzó este jueves el paro general por 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la Reforma Laboral impulsada por el presidente Javier Milei. La medida de fuerza tiene alcance nacional y en Nueve de Julio registra una alta adhesión por parte de los gremios locales.
Desde la CGT regional informaron hicieron saber a Cadena Nueve que se estima una adhesión cercana al 90% en relación a los sindicatos que integran la central obrera, lo que marca un fuerte acompañamiento a la protesta.
Municipales y ATE adhieren
Además, el gremio de municipales elevó una nota formal a la jefa comunal adelantando su adhesión al paro, por lo que durante la jornada se verán afectados distintos servicios a la comunidad, especialmente en las áreas de barrido y limpieza.
Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también confirmó su participación en la medida, incluyendo su representación en el Hospital Interzonal Julio de Vedial. No obstante, se informó que se garantizarán guardias mínimas para asegurar la atención de urgencias y servicios esenciales.
Servicios esenciales y postura de otros gremios
La empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) comunicó que mantendrá guardias esenciales para asegurar la prestación básica del servicio durante la jornada de paro.
En tanto, el gremio Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) no ha emitido hasta el momento ningún comunicado oficial respecto de su adhesión o modalidad de trabajo para este jueves.
La jornada transcurre con normalidad en algunos sectores y con servicios reducidos en otros, en el marco de una protesta que, según la CGT, busca expresar el rechazo al proyecto de Reforma Laboral y advertir sobre su impacto en los derechos de los trabajadores.
En tanto, a medida que los comercios se ponen en marcha se irà observando su desebvolvimiento y el impacto que la medida de fuerza tendrà en ese sector importante del distrito.
Tampoco los Bancos abrirán sus puertas al igual que PAMI, a diferencia de las Farmacias que estarán abiertas.
La medida de fuerza se da en el marco de una economía que, según fuentes sindicales, presenta síntomas de caída en la actividad fabril, con más de 21.000 empresas cerradas en los últimos dos años y la pérdida de unos 300.000 puestos de trabajo.
El caso más reciente señalado por los gremios es el de Fate, la principal fábrica de neumáticos del país, que este miércoles anunció el cierre de su planta en Buenos Aires y el despido de más de 900 trabajadores.
Se trata del cuarto paro general contra el mandatario libertario y el número 48 desde el retorno de la democracia en diciembre de 1983.
En el orden nacional la medida de fuerza de este jueves afectará los principales resortes de la vida cotidiana, debido a la adhesión confirmada de los siguientes gremios estratégicos:
-Transporte (CATT y Ugatt): participación total. No habrá colectivos (UTA), trenes (La Fraternidad), subtes, ni vuelos comerciales en todo el país. Aerolíneas Argentinas canceló 255 vuelos. Conductores de taxis, remiseros y playeros de estaciones de servicio adhieren.
–Bancos: La Asociación Bancaria cierra todas las sucursales al público presencial.
–Estado: ATE y UPCN paralizan la administración pública nacional, provincial, dependencias jerárquicas y más de 800 municipios.
-Logística y recolección: el sindicato de Camioneros frenará el transporte de cargas, el reparto postal y la recolección de residuos.
-Comercio y Gastronomía: los gremios liderados por Armando Cavalieri y Luis Barrionuevo adhieren a la huelga, aunque la asistencia a los locales dependerá en gran medida de la falta de transporte.
-Dependencias nacionales: sedes operativas de ANSES, PAMI, AFIP y los registros civiles permanecerán con sus persianas bajas o atenderán exclusivamente con personal jerárquico muy reducido.
–Puertos: la Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fesimaf) se había adelantado, con un paro de 48 horas a partir de las 00 de este miércoles.
–Fútbol: los cuatro partidos del Torneo Apertura se reprogramaron
-Comercios y Gastronomía: si bien el sindicato de Empleados de Comercio y los Gastronómicos avalan el paro, la apertura de locales comerciales, restaurantes y supermercados dependerá de la decisión de cada dueño y de la posibilidad de sus empleados de movilizarse ante la falta de transporte público.
–Salud (guardias): los hospitales y clínicas privadas mantendrán operativas las guardias para urgencias y emergencias, aunque la atención en consultorios externos y turnos programados estará suspendida o con fuertes demoras.
–Farmacéuticos: el gremio de Marcelo Peretta fue uno de los pocos en anunciar que no adherirá al paro, por lo que las farmacias funcionarán con normalidad.
–Homebanking: pese a que los bancos estarán cerrados, los sistemas digitales de homebanking, billeteras virtuales y cajeros automáticos funcionarán con normalidad para realizar transferencias y pagos.
–Educación (condicionado): algunos gremios docentes podrían adherir de forma dispar. A esto se suma que la Casa Rosada ya notificó que descontará el día y el presentismo a los empleados estatales que paren, lo que podría motivar a algunos docentes a presentarse en las mesas de examen de febrero.
¿Cómo operarán los bancos y qué trámites se podrán hacer hoy?
El gremio La Bancaria confirmó su adhesión total a la medida de fuerza, lo que afectará significativamente la operatoria financiera en todo el país.
El titular del sindicato, Sergio Palazzo, ratificó que no habrá atención al público de forma presencial en ninguna sucursal (pública o privada) a nivel nacional durante las 24 horas que dure la huelga. Esto implica que no se podrán realizar trámites presenciales, cobro de cheques por ventanilla ni operaciones cambiarias físicas.
Sin embargo, los usuarios no quedarán completamente aislados financieramente. El servicio de homebanking, las aplicaciones móviles de las entidades y las billeteras virtuales funcionarán con total normalidad para realizar transferencias, pagos de servicios y constitución de plazos fijos.
Asimismo, se espera que los cajeros automáticos operen, aunque advierten que la falta de reposición de billetes (por el cese de los camiones de caudales) podría generar faltantes de efectivo hacia el final de la jornada.