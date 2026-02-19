jueves, febrero 19, 2026
Nuevo curso de Manipulación de Alimentos

La Dirección de Bromatología, dependiente de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio, dictará un nuevo curso gratuito de Manipulación Segura de Alimentos, en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano” (ubicado en Libertad y Salta), el que tendrá lugar entre los días 16 y 20 de marzo próximo, de 8 a 10,30 hs., con asistencia obligatoria.

Esta capacitación tiene como objetivo principal brindar herramientas para la correcta manipulación de alimentos, garantizando estándares de higiene y seguridad.

Los interesados pueden inscribirse a través de la página web de la Municipalidad de Nueve de Julio (www.9dejulio.gov.ar) mediante el link: 9dejulio.gov.ar/bromatologia-inscripcionCurso.php

Este es un esfuerzo conjunto de las áreas de Bromatología y Salud para fomentar la seguridad alimentaria en la comunidad y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, y tendrá su continuidad, con distintos encuentros, en el año entrante.

