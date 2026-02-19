Jura de nuevos profesionales en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes

- Advertisement -

Este miércoles 18 de enero de 2026 se llevó a cabo el acto de jura de nuevos matriculados en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes. La ceremonia tuvo lugar en el Salón de Actos “Dr. Arturo Acuña Anzorena” y fue presidida por el titular de la institución, Dr. Hernán Alberto Salaverri.

Durante el encuentro, prestaron juramento los doctores y doctoras Camila Benitez, Miguel Angel Brunacci, Florencia Macarena Conte, Meggie Fitzsimons, Julia Gandolfo, Silvio Oscar Regules, Amilcar Nicolas Tesoni, Alejo Blas Devechi, Federico Duffo, Felipe Lopez, Maria Pia Martinez Lemmo, Natalia Pagliaricci y Maria Celeste Poy.

Tras la lectura de la fórmula correspondiente, cada uno de los profesionales firmó el acta y recibió su diploma, formalizando así su incorporación a la matrícula departamental y quedando habilitados para el ejercicio de la profesión en la jurisdicción.

En su mensaje de bienvenida, el Dr. Salaverri destacó la relevancia del compromiso ético y la responsabilidad social que implica el ejercicio de la abogacía, y subrayó la importancia de que los nuevos matriculados hayan elegido desarrollar su actividad profesional en el Departamento Judicial de Mercedes.

Desde la entidad se hizo llegar el saludo institucional a los recientes incorporados, expresando el deseo de que transiten su carrera con vocación de servicio, crecimiento permanente y apego a los principios que rigen la profesión.

El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes fue constituido el 23 de junio de 1916 y es una entidad de derecho público no estatal, regida por la Ley 5177 de la Provincia de Buenos Aires. Tiene su sede en calle 24 N° 705, 2° Piso, de la ciudad de Mercedes (B).