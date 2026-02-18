Más de 1,08 millones de estudiantes participan de instancias de intensificación y acompañamiento en el aprendizaje

- Advertisement -

Desde hoy, más de un millón de estudiantes de la provincia de Buenos Aires regresaron a clases en el marco de las instancias de acompañamiento previstas antes del inicio del ciclo lectivo 2026. La medida alcanza a 1.080.421 alumnas y alumnos que ya retomaron actividades pedagógicas en escuelas de todo el territorio bonaerense.

En total, uno de cada tres estudiantes de primaria y secundaria participa del Período Extendido de Enseñanza en el Nivel Primario o del Período de Intensificación en el Nivel Secundario. Se trata de un volumen que supera la matrícula total de los niveles obligatorios de cualquiera de las otras 23 provincias argentinas, lo que refleja la magnitud del sistema educativo bonaerense y el alcance de esta etapa.

La directora general de Cultura y Educación de la Provincia, Flavia Terigi, destacó la importancia de este inicio anticipado: “Estamos hablando de más de un millón de chicas y chicos que ya están trabajando contenidos, fortaleciendo saberes y preparándose para acreditar las materias pendientes. Eso es más escuela, más acompañamiento y más preocupación por la enseñanza”.

Además, subrayó que “las clases en la escuela pública bonaerense no empiezan en marzo. Desde esta semana, las escuelas ya están abiertas en toda la Provincia con docentes desarrollando clases, equipos directivos organizando el trabajo institucional y estudiantes retomando sus itinerarios de aprendizaje. Esta instancia forma parte de una política sostenida que prioriza la continuidad pedagógica, el seguimiento personalizado y la garantía del derecho a aprender”.

En el Nivel Primario, 149.317 estudiantes (9,1% de la matrícula) asisten al Período Extendido de Enseñanza. En el Nivel Secundario, 931.104 estudiantes (54,4% de la matrícula) participan del Período de Intensificación. En todos los casos, se trata de estudiantes que no acreditaron una o más asignaturas y que cuentan ahora con tiempo adicional de enseñanza y acompañamiento pedagógico para fortalecer los aprendizajes necesarios y aprobar las instancias curriculares pendientes.

“En la provincia con el sistema educativo más grande del país, organizar esta instancia implica un enorme esfuerzo institucional. Y lo hacemos porque sabemos que el derecho a aprender se garantiza con más tiempo de enseñanza y con una escuela activa desde el primer día”, completó la titular de la cartera educativa.

En el marco de este inicio anticipado de actividades, la Directora General realizará visitas institucionales para acompañar el desarrollo de esta etapa. En cada establecimiento mantendrá reuniones con los equipos directivos y recorrerá las aulas donde se desarrollan las actividades de enseñanza.

La escuela pública bonaerense ya está en marcha desde febrero, con más de un millón de chicas y chicos aprendiendo y docentes acompañando sus trayectorias.