General

La virgen de Luján se salva de las llamas en un incendio que destruyó la estación ferroviaria de Alberdi

La ermita que resguarda la figura religiosa quedó en pie, sin daños visibles, a pesar de que el fuego consumió techos, paredes y mobiliario, y la alta temperatura provocó el colapso de distintos sectores del edificio

Un incendio devastador destruyó la histórica estación ferroviaria de Alberdi, en el partido bonaerense de Alem, dejando en cenizas gran parte de su estructura que data de 1886. Sin embargo, un hecho milagroso conmocionó a la comunidad: la imagen de la Virgen de Luján permaneció intacta en medio de las llamas.. Los bomberos que controlaron el incendio se sorprendieron al encontrar la imagen de la Virgen inmaculada, a pesar de la caída de partes de la construcción que se desplomaron a su alrededor. La imagen intacta de la Virgen se convirtió en el centro de las miradas y en un poderoso mensaje para la comunidad, que se encuentra conmocionada por el incendio que terminó con uno de los edificios más emblemáticos de la localidad. Mientras se investigan las causas del siniestro, la figura de la Virgen de Luján se erige como un símbolo de fe y esperanza para los habitantes de Alberdi.

