La UATRE adhiere al paro de la CGT

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) advierte retrocesos en el régimen laboral que ponen al trabajo rural en riesgo, por lo que adhiere al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el día en que se trate en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma laboral.

Esta medida de fuerza es una respuesta firme y necesaria ante un proyecto que atenta directamente contra los derechos de los trabajadores rurales, precarizando sus condiciones laborales y desmantelando protecciones históricas que responden a la singularidad de nuestra actividad.

La UATRE rechaza categóricamente las modificaciones propuestas al régimen de trabajo agrario, que cuenta con una ley propia que regula sus condiciones únicas y totalmente diferentes al resto de las actividades económicas.

La reforma propone imponer períodos de prueba de hasta ocho meses, lo que en la práctica significaría cubrir cosechas completas bajo condiciones precarias, dejando a miles de familias sin protección real.

También elimina la responsabilidad solidaria entre empleadores y contratistas, debilitando controles frente a incumplimientos y prácticas abusivas que aún persisten en el sector.

Le quita facultades a la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), herramienta clave para fijar salarios y sostener el equilibrio en la negociación colectiva. Entre otras modificaciones que desconocen la realidad del trabajo rural y en lugar de fortalecer el empleo, profundiza la inestabilidad y pone en riesgo derechos básicos y la propia organización del sector.

La UATRE convoca a todos sus afiliados y a la sociedad en general a sumarse a defender los derechos laborales rurales.