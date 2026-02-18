miércoles, febrero 18, 2026
Nueve de Julio
General

Impacto laboral: cerró Galeno ART y crece la incertidumbre ante el despido de 400 personas

La disolución de una aseguradora clave sacude al sistema de riesgos del trabajo y obliga a reubicar miles de contratos en medio de un clima económico adverso

La aseguradora Galeno ART entró en liquidación forzosa por decisión de la Superintendencia de Seguros de la Nación, tras no presentar un plan para revertir un déficit de capital superior a $12.954 millones, dejando a más de 400 trabajadores sin empleo. Las indemnizaciones se abonarán a través del Fondo de Indemnización de Entidades en Liquidación en dos cuotas, esquema que generó malestar sindical y críticas al Sindicato del Seguro por condicionar su asesoramiento.

El impacto se amplía al sistema: miles de asegurados deberán ser reubicados en otras ART, con transferencia de expedientes y continuidad de prestaciones en un contexto de alta litigiosidad. La liquidación coincide con el cierre de la histórica fábrica de neumáticos Fate en Virreyes, que dejó a casi 920 empleados sin trabajo, y se inscribe en un escenario de crisis laboral y debate por una reforma que sindicatos advierten podría profundizar la precarización.

