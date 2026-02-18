FOPEA pide al Congreso preservar el marco legal que protege la labor periodística

- Advertisement -

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó formalmente su preocupación ante la posible derogación del Estatuto del Periodista Profesional y advirtió que la medida no solo afectaría a los trabajadores de prensa, sino también al conjunto de la sociedad.

La entidad envió una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tal como lo había hecho previamente ante el Senado, y remitió el mismo documento a los presidentes de todos los bloques políticos.

“Modernización sí, derogación no”

Desde FOPEA señalaron que reconocen la necesidad de actualizar la legislación para adaptarla a los desafíos del siglo XXI y a las nuevas tecnologías. Sin embargo, remarcaron que la solución no es eliminar la norma, sino abrir un debate serio que permita modernizarla sin dejar a la profesión “a la intemperie”.

“Defender el Estatuto es defender tu derecho a saber la verdad”, sostuvieron desde la organización.

Ocho razones para rechazar la derogación

FOPEA detalló ocho puntos centrales por los cuales considera que la derogación del Estatuto afectaría a toda la ciudadanía:

Retroceso en la libertad de expresión. La eliminación del marco legal debilitaría la estructura que permite a los periodistas acceder a la información y difundirla sin represalias. Riesgo para la protección de fuentes. Sin resguardo normativo, los trabajadores de prensa quedarían más expuestos a presiones externas, poniendo en peligro la confidencialidad indispensable para investigaciones periodísticas. Fragmentación y desigualdad federal. Podrían generarse periodistas “de primera y de segunda” según la provincia, profundizando asimetrías en el ejercicio profesional. Nivelación hacia abajo. En lugar de fortalecer el rigor y la responsabilidad editorial, la ausencia de un marco legal podría precarizar la calidad de las noticias. Vacío normativo. Los trabajadores de prensa quedarían sin una norma específica que proteja la labor periodística. Discrecionalidad en el acceso a la información. Sin el Estatuto, cualquier autoridad en un edificio o evento público podría decidir qué periodista ingresa y cuál no, habilitando posibles arbitrariedades. Eliminación del régimen indemnizatorio especial. FOPEA sostiene que el preaviso de seis meses y la indemnización diferencial no constituyen un privilegio, sino una garantía para evitar presiones o despidos motivados por investigaciones incómodas para sectores de poder. Riesgo de un relato oficial. Sin estabilidad y protección legal, advierten que el periodismo podría verse condicionado y limitar su función crítica, afectando la pluralidad informativa.

Un debate con impacto democrático

Para FOPEA, la discusión no se reduce a un reclamo sectorial. La organización subraya que la vigencia de un Estatuto que garantice condiciones de independencia profesional es clave para asegurar el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y plural.

En ese sentido, la entidad llamó a legisladores y a la sociedad a involucrarse en el debate y a promover una actualización normativa que fortalezca —y no debilite— la libertad de expresión en la Argentina.