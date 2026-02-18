miércoles, febrero 18, 2026
General

Continua el programa Ojos en Alerta

Los interesados en sumarse al sistema deben comunicarse al 2317 45-7954, o dirigiéndose a las oficinas del Centro de Monitoreo, sobre calle Robbio

El programa “Ojos en Alerta” sigue vigente y en pleno funcionamiento en nuestra ciudad, con nuevos vecinos integrados al sistema.

Se trata de un sistema de absoluta confidencialidad que busca fomentar la seguridad a través del celular, desde donde el vecino podrá informar sobre cualquier situación sospechosa alertando al centro de seguridad correspondiente.

Funciona a través del WhatsApp formando redes de vecinos como comerciantes, taxistas, chóferes, encargados de edificios, entre otros.

Los hechos que pueden informarse en tiempo real a partir de este programa son emergencias médicas en la vía pública, disturbios, hechos sospechosos, casos de alcohol al volante, conducción peligrosa o excesos de velocidad.

Los interesados en sumarse al sistema deben comunicarse al 2317 45-7954, o dirigiéndose a las oficinas del Centro de Monitoreo, sobre calle Robbio; pudiendo también sumarse los vecinos de las localidades del interior del distrito en las respectivas Delegaciones Municipales.

