Conflictividad laboral a dos años del gobierno de Milei: más de 700 conflictos y fuerte impacto en la industria

El cierre de la empresa FATE no constituye un hecho aislado. En ese marco, el CEPA difundió un informe que sistematiza los casos de despidos, cierres, suspensiones, crisis empresarias, riesgo de cierre, retiros voluntarios, quiebras y ventas de unidades productivas registrados en Argentina durante los primeros dos años de gestión del presidente Javier Milei.

Principales conclusiones

De acuerdo con el relevamiento, entre enero de 2024 y el 5 de febrero de 2026 se contabilizaron al menos 717 casos de conflictividad laboral en todo el país.

El sector industrial fue el más afectado, concentrando el 62,1% de los conflictos. En cuanto a las causas, los despidos encabezaron el listado con el 63,6% de los casos. Les siguieron los cierres de empresas (12,3%), las suspensiones (10%) y las crisis empresarias (7,8%).

Durante el período analizado —enero de 2024 a febrero de 2026— las pequeñas y medianas empresas (PYMES) resultaron las más perjudicadas, representando el 39,1% de los casos registrados.

El informe también señala que en el 71,5% de los conflictos las empresas involucradas eran de capital nacional, lo que evidencia el fuerte impacto sobre el entramado productivo local.

Concentración geográfica

En términos territoriales, la zona centro del país concentró el 48% de los casos. El detalle por jurisdicción es el siguiente:

Buenos Aires : 25,8%

Santa Fe : 10,5%

Córdoba : 6%

Ciudad Autónoma de Buenos Aires : 5,7%

Entre Ríos: 3,3%

¿Qué pasó después de las elecciones?

El informe destaca un dato clave: tras las elecciones del 26 de octubre de 2025, los conflictos no solo no se moderaron, sino que se intensificaron.

Entre enero de 2024 y septiembre de 2025 se registraron 507 casos, con un promedio de 24 conflictos mensuales. Sin embargo, después de los comicios el promedio mensual trepó a 42 casos, acumulando 210 conflictos entre las elecciones y febrero de 2026.

Desde el CEPA advierten que la dinámica posterior al proceso electoral muestra una aceleración de la conflictividad laboral, en un contexto marcado por reestructuraciones empresarias, caída de la actividad en sectores clave y tensiones en el mercado de trabajo.

