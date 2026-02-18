Cierra Fate: golpe histórico para la industria del neumático argentino

Después de meses de tensión, paradas de planta y negociaciones fallidas, según pudo saber la Agencia DIB de manera exclusiva, Fate S.A.I.C.I. cierra de manera definitiva sus operaciones en la Argentina tras más de ocho décadas de historia. La decisión marca un punto de quiebre para la industria del neumático y enciende señales de alarma sobre el presente del sector manufacturero local.

La compañía, uno de los principales fabricantes de cubiertas del país, arrastraba un deterioro productivo y financiero en un escenario signado por la apertura comercial, el derrumbe del mercado interno y un conflicto prolongado con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna).

Notificación a los empleados

Todos los empleados administrativos de la firma recibieron un aviso para que no concurran a trabajar este miércoles. La planta que la empresa posee en la localidad bonaerense de San Fernando, la mayor del sector en el país, permanecía parada desde hacía más de un mes.

En paralelo, la empresa redujo a la mitad su dotación de operarios en los últimos dos años, en un proceso de contracción que anticipaba el desenlace. La compañía, controlada por el empresario Javier Madanes Quintanilla, sostuvo que enfrentaba una pérdida de competitividad que le impidió continuar operando.

A mediados de 2024, la firma inició un ajuste que incluyó el despido de 97 trabajadores y el ofrecimiento de retiros voluntarios. Poco después, solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, un mecanismo que permite suspensiones o despidos con costos reducidos bajo el argumento de una situación económica crítica.

Rechazo sindical y escalada del conflicto

Desde el Sutna, conducido por Alejandro Crespo, la respuesta fue de rechazo frontal. Denunciaron un “lock-out patronal” y acusaron a la empresa de intentar disciplinar a los trabajadores y forzar una reforma laboral de hecho. El enfrentamiento derivó en asambleas, paradas de planta y movilizaciones que profundizaron la parálisis productiva.

El gremio también cuestionó la narrativa empresaria. Recordó que la compañía ya había esgrimido argumentos similares en negociaciones previas, incluso durante la pandemia, cuando —según señalaron— pretendió abonar solo parte de los salarios pese a recibir asistencia estatal. Además, afirmaron que balances posteriores reflejaron ganancias millonarias, lo que, a su entender, debilitaba la tesis de una crisis terminal.

Un sector bajo presión

Más allá del conflicto puntual, el cuadro sectorial es adverso. Fate no es la única fabricante bajo presión: Pirelli y Bridgestone, los otros dos grandes jugadores con plantas en Argentina, también enfrentan un escenario complejo.

La actividad emplea a alrededor de 5.000 trabajadores de manera directa y depende en gran medida del desempeño automotriz y del consumo interno. Las empresas atribuyen buena parte de las dificultades al encarecimiento de insumos estratégicos, como el caucho natural y el acero, gravados por aranceles de importación.

A ello se suma el impacto de la apertura comercial, que facilitó el ingreso de neumáticos extranjeros a precios considerablemente más bajos. En el sector aseguran que la diferencia puede alcanzar hasta el 40% respecto de los productos locales, con China como principal origen.

En mayo del año pasado se registró un récord histórico: ingresaron al país 869.525 neumáticos en un solo mes, el mayor volumen en dos décadas. China concentró cerca del 78% del segmento de autos y camionetas. Durante el primer semestre de 2025, las importaciones asiáticas crecieron más de un 37% interanual, impulsadas por menores costos logísticos y menos trabas administrativas.

En contrapartida, la producción local se resintió con fuerza. El rubro industrial de “Caucho y Plástico” cerró 2025 con una caída superior al 22%, mientras que las plantas de neumáticos operaron apenas a un tercio de su capacidad instalada. Dos de cada tres máquinas permanecieron apagadas hacia fin de año, una marca que en el sector comparan con los peores momentos de la crisis de 2001.

El derrumbe del mercado interno completó el diagnóstico. La recesión y la pérdida de poder adquisitivo empujaron a los consumidores a postergar el recambio de cubiertas o a buscarlas en países limítrofes, donde resultan más económicas. Al mismo tiempo, el freno en la producción de terminales automotrices redujo drásticamente la demanda de neumáticos para equipo original, un segmento clave para las fábricas nacionales.

Más de ocho décadas de historia

La empresa fue constituida en 1940 con capitales argentinos y comenzó a operar con una planta pequeña de unos 1.000 metros cuadrados en el barrio porteño de Saavedra, donde inicialmente produjo telas impermeables y productos de caucho.

En 1945 dio sus primeros pasos en la fabricación de neumáticos y cámaras para automóviles y camiones a pequeña escala, consolidando su presencia en el mercado nacional.

En 1956 firmó un acuerdo de asistencia tecnológica con la estadounidense General Tire, lo que le permitió modernizar su producción.

Posteriormente, en 1960 comenzó la construcción de su planta industrial en San Fernando, inaugurada en 1963, que con los años se convertiría en la mayor fábrica de neumáticos del país.

Hoy, ese símbolo de la industria nacional baja definitivamente sus persianas. El cierre de Fate no solo impacta en miles de trabajadores y sus familias, sino que abre un interrogante más amplio sobre el futuro de la producción manufacturera argentina en un contexto de transformación económica y creciente competencia global.