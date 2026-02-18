miércoles, febrero 18, 2026
General

Charla virtual sobre la diplomatura en Administración y Gestión Ambiental

La misma se realizará este viernes 20 de febrero, a las 19 horas. El encuentro será virtual y los cursantes podrán seguir su desarrollo de manera presencial en el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano, donde se dispondrán computadoras y conectividad para facilitar la participación.

0
La Municipalidad de Nueve de Julio invita a participar de una charla informativa virtual a los alumnos la Diplomatura en Administración y Gestión Industrial, una propuesta educativa que se dicta en el marco del programa Puentes.

La misma se realizará este viernes 20 de febrero, a las 19 horas.

Si bien el encuentro será virtual, los cursantes podrán seguir su desarrollo de manera presencial en el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano, donde se dispondrán computadoras y conectividad para facilitar la participación.

La diplomatura se dicta en la ciudad de 9 de Julio y forma parte de una política pública orientada a ampliar el acceso a la educación superior, fortaleciendo la formación en áreas estratégicas vinculadas a la administración y la gestión industrial.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Gobierno bonaerense, la Universidad Nacional de General Sarmiento y la Municipalidad de Nueve de Julio, en el marco del programa Puentes.

Se recuerda a los interesados que el domingo 15 de febrero es el último día de inscripciones y pueden realizarla de forma online a través del siguiente LINK.

 

