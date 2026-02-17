Violento impacto en la Ruta 205 cerca de Roque Perez dejó diez personas hospitalizadas

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Un violento accidente de tránsito dejó como saldo diez personas heridas en la madrugada de este martes en la intersección de la Ruta Nacional 205 y la conocida chicana, en jurisdicción de Lobos.

El hecho se registró alrededor de las 2:40, cuando por causas que son materia de investigación colisionaron un Renault 9 y un Fiat Express. El Renault 9 circulaba en sentido Lobos–Roque Pérez, mientras que el Fiat Express lo hacía en dirección a la Laguna de Lobos.

El Renault 9 era conducido por Magariño Martín Alejandro, de 54 años, quien viajaba acompañado por tres mujeres, todas mayores de edad, con domicilio en la vecina localidad de Roque Pérez.

En tanto, el Fiat Express era guiado por Almaraz Leonel Eugenio, de 24 años, quien se trasladaba junto a su esposa, sus dos hijos menores, su cuñada y una sobrina de dos años, todos domiciliados en Lobos.

A raíz del fuerte impacto, los diez ocupantes de ambos vehículos resultaron con lesiones de distinta consideración y fueron asistidos en el lugar por los Bomberos Voluntarios de Lobos y ambulancias del SAME. Posteriormente, todos fueron trasladados al Hospital local para su evaluación y atención médica.

Como consecuencia del siniestro, la ruta permaneció cortada durante varias horas, mientras se realizaban las tareas de rescate, asistencia y peritajes, debiendo desviarse el tránsito por caminos alternativos.

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en que se produjo la colisión.