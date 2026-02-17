Valentín Miranda reclamó obras urgentes en la ruta 5 entre Nueve de Julio y Carlos Casares

El diputado provincial Valentín Miranda (UCR) expresó su preocupación por el deteriorado estado de la Ruta Nacional 5, en el tramo comprendido entre las ciudades de Nueve de Julio y Carlos Casares, y solicitó gestiones para su urgente repavimentación y bacheo.

La iniciativa, presentada en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, plantea la necesidad de adoptar medidas que permitan mejorar las condiciones de la traza ante el evidente desgaste del pavimento y la presencia de deformaciones conocidas como “huellones”, que representan un riesgo concreto para quienes circulan a diario por esa vía.

En los fundamentos del proyecto, Miranda remarcó que se trata de una arteria estratégica que conecta el este y el oeste del territorio bonaerense, atraviesa ciudades de relevancia y vincula la región con la capital pampeana, Santa Rosa, registrando un importante flujo vehicular. En ese marco, señaló que el deterioro acumulado incrementa la peligrosidad del tránsito y se vincula con numerosos siniestros viales reportados en la zona.

“Entendemos que en estos casos debemos actuar con suma urgencia, tratándose de vidas humanas en riesgo”, aseguró el legislador por la Cuarta Sección Electoral.

Asimismo, el diputado destacó que el reclamo recoge las demandas de vecinos y usuarios habituales de la ruta, y se inscribe en una serie de iniciativas impulsadas a lo largo del tiempo para solicitar tareas de mantenimiento, iluminación y mejoras en corredores viales provinciales y nacionales.

En este contexto de reiterados reclamos por el estado de la traza y el intenso flujo de usuarios que la utilizan a diario, Miranda volvió a insistir en la necesidad de avanzar con la autovía largamente demandada por vecinos de la región, una obra reclamada desde hace años y sobre la cual también se han impulsado presentaciones y gestiones legislativas.

Finalmente, sostuvo que la intervención solicitada no sólo beneficiaría a las comunidades cercanas al tramo afectado, sino también a los miles de conductores que utilizan diariamente la Ruta Nacional 5, subrayando la necesidad de actuar con celeridad en resguardo de la seguridad vial y el tránsito de personas y bienes.