Senadora bonaerense cuestionó la baja de imputabilidad y advirtió que “se castiga a los más débiles”

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La senadora provincial Natalia Quintana (Hechos–UCR) se pronunció en contra del proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar la Ley de Condena Juvenil y avanzar con la baja de la edad de imputabilidad. La legisladora, representante de la Cuarta Sección Electoral en el Senado bonaerense, calificó la iniciativa como “una respuesta sencilla y cómoda a un problema que nos obliga a pensar en profundidad”.

Desde su experiencia territorial y profesional, Quintana sostuvo que la propuesta “no garantiza soluciones” y advirtió que termina poniendo el foco punitivo “sobre los más débiles”. En ese sentido, remarcó que muchos de los menores que cometen delitos “han sido abandonados por un sistema familiar e institucional que no supo dar respuestas a tiempo”.

“Los adultos como sociedad los hemos abandonado en algún momento, no hemos hecho lo que teníamos que hacer y cortamos por lo más débil, que son los niños y adolescentes”, afirmó la legisladora bonaerense, al cuestionar el enfoque del debate actual.

Para Quintana, avanzar en la baja de la edad de imputabilidad implica priorizar el castigo por sobre el abordaje integral de una problemática social compleja. “Cuando se toman este tipo de iniciativas se castiga a los más débiles. Buscamos resolver desde lo sencillo cuando en realidad el problema es mucho más profundo”, subrayó.

La convecina de Vedia, cabecera del distrito de Leandro N. Alem, también planteó la necesidad de revisar la concepción social y jurídica sobre la niñez y la adolescencia. “Tiene que ver con preguntarnos cómo concebimos a los niños y adolescentes. Antes de la Convención sobre los Derechos del Niño eran mirados como ‘adultos pequeños’, y la verdad es que no es así. Desde la constitución subjetiva y su desarrollo, son niños y adolescentes. Son miradas y concepciones filosóficas diferentes”, expresó.

Finalmente, Quintana llamó a reflexionar sobre el sentido de la tarea legislativa: “Cuando se legisla debemos pensar para qué. Se supone que una ley tiene que venir a dar solución a un problema de la sociedad. A mí me genera muchas dudas que de esta manera se resuelva el problema de los niños o adolescentes que cometen delitos contra terceros”.

El debate sobre la baja de imputabilidad continúa generando fuertes posicionamientos en el ámbito político y jurídico, en un contexto donde la seguridad y la responsabilidad penal juvenil ocupan un lugar central en la agenda pública.