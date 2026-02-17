Se celebra el Día Mundial de la Resiliencia del Turismo

- Advertisement -

Cada 17 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Resiliencia del Turismo, una fecha instaurada en 2020 con el objetivo de destacar la fortaleza y capacidad de adaptación de uno de los sectores más dinámicos de la economía mundial. La jornada invita a gobiernos, empresas y comunidades a reflexionar sobre la importancia de construir un turismo más sostenible, inclusivo y preparado frente a crisis.

En febrero de 2024, la Asamblea General de la ONU dio un paso más al proclamar 2027 como el Año Internacional del Turismo Sostenible y Resiliente, reforzando así el compromiso global con la transformación del sector.

Origen de la conmemoración

La iniciativa surgió en el marco de un evento internacional celebrado durante la Expo 2020, en Dubái, impulsada por el Centro Global de Resiliencia y Gestión de Crisis del Turismo (GTRCMC).

El propósito fue crear una plataforma que ayudara especialmente a los países más pequeños y dependientes del turismo a acceder a conocimientos, recursos y estrategias para enfrentar situaciones adversas, desde desastres naturales hasta crisis sanitarias.

El turismo, como actividad multisectorial, contribuye de forma directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, promoviendo el crecimiento económico, la generación de empleo, la preservación cultural y el uso responsable de los recursos naturales.

2020, el año sin turismo

La pandemia de COVID-19 marcó un antes y un después en la industria turística. Entre marzo y diciembre de 2020 se registró una caída aproximada del 84 % en el flujo de turistas internacionales.

El Producto Interior Bruto (PIB) del sector se redujo en 2 billones de dólares, con pérdidas acumuladas estimadas en 3,6 billones de dólares durante 2020 y 2021. Comunidades rurales y destinos cuya economía dependía casi exclusivamente del turismo sufrieron un fuerte aumento de la pobreza y el desempleo.

Sin embargo, la recuperación posterior evidenció la resiliencia del sector, que logró reactivarse progresivamente mediante la innovación, la digitalización y la adopción de protocolos sanitarios y sostenibles.

El papel del GTRCMC

El Centro Global de Resiliencia y Gestión de Crisis del Turismo promueve la creación de sedes regionales en distintos continentes, en colaboración con universidades e instituciones académicas. Países como Jordania y Jamaica ya se han sumado a esta red internacional.

Su labor se centra en la investigación, la formación y la planificación estratégica para anticipar riesgos y mitigar impactos económicos y sociales derivados de crisis futuras.

La ONU invita a los Estados Miembros, organizaciones internacionales, sector privado y sociedad civil a participar en:

Eventos temáticos y foros de alto nivel.

Actividades educativas y campañas de sensibilización.

Iniciativas que promuevan la innovación y la sostenibilidad turística.

Acciones para fortalecer el empleo y la seguridad económica, especialmente de mujeres y comunidades vulnerables.

La celebración también busca impulsar la competitividad del sector, avanzar en la digitalización y fomentar un crecimiento ecológico inclusivo.

En un contexto global marcado por el cambio climático, conflictos y transformaciones tecnológicas, el Día Mundial de la Resiliencia del Turismo subraya la necesidad de construir destinos más fuertes, responsables y preparados para el futuro.