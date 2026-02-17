Feriado de Carnaval: viajaron 3 millones de turistas

En un fin de semana colmado de eventos culturales, artísticos y recreativos, el número de turistas que viajó creció 7,2% frente al mismo fin de semana de 2025. El clima fue inestable, típico de febrero, pero no frenó las decisiones de viajar. En un fin de semana colmado de eventos culturales, artísticos y recreativos, el número de turistas que viajó creció 7,2% frente al mismo fin de semana de 2025. El clima fue inestable, típico de febrero, pero no frenó las decisiones de viajar. De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el primer fin de semana largo de 2026, el Feriado de Carnaval, dejó cifras récord: viajaron 3 millones de turistas (7,2% más que el año pasado) con un impacto económico directo de $ 1.007.793 millones, es decir más de 1 billón de pesos gastados en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas. Fueron cuatro días de muchísimo movimiento en todos los rincones del país, incluyendo ciudades menos receptivas al turismo, pero que se vieron atraídas por sus originales propuestas carnavalescas. El gasto directo total que realizaron los turistas creció un 6% a precios constantes frente al mismo fin de semana del año pasado, y el gasto diario, que promedió los $ 111.605 por turista, se redujo un 7,7% (también a precios constantes). Una variable más holgada este año fue la estadía, que se ubicó en 3 días frente a los 2,8 días de 2025. La gente eligió destinos muy atados a las promociones, tanto en hotelería como en transporte aéreo. El fin de semana de cuatro días fue muy inestable climáticamente, y en casi todas las ciudades se combinaron calor, sol, lluvia, viento y tormenta, algo que es habitual en febrero y ya no parece ser una variable que incida demasiado en la decisión de viajar o no.

En la Provincia de Buenos Aires, el fin de semana de Carnaval mostró un fuerte movimiento turístico, con la Costa Atlántica y numerosos municipios del interior como protagonistas de una agenda que combinó ocupación elevada, corsos tradicionales y fiestas populares. En Mar del Plata la ocupación superó el 80%, recibiendo visitantes de manera espontánea durante todo el fin de semana, con recitales, obras teatrales y propuestas recreativas que consolidaron a la ciudad como uno de los destinos más elegidos del país. El movimiento se sintió con fuerza en playas, comercios y servicios, marcando uno de los mejores desempeños de febrero y superando ampliamente los niveles de un fin de semana habitual. Allí se realizó el Gran Corso Central en Plaza España, con el desfile de la Guardia Nacional del Mar y más de veinte murgas y comparsas que reunieron a más de mil participantes. En paralelo, ciudades como Chascomús tuvieron altos niveles de ocupación, con un gasto promedio diario cercano a los $ 100.000 por persona y estadías de tres noches, destacándose el Carnaval Infantil y eventos deportivos en la laguna. El interior bonaerense también tuvo epicentros tradicionales como Lincoln, Capital Nacional del Carnaval Artesanal, y 25 de Mayo con su Corsódromo del Parque Laguna Las Mulitas, además de celebraciones en Dolores, Necochea, Villa Gesell y distritos del conurbano como Ensenada, Avellaneda y Quilmes. Con más de veinte municipios desplegando desfiles, comparsas y espectáculos gratuitos, el Carnaval volvió a convertir a la provincia en un escenario a cielo abierto, articulando turismo cultural, turismo interno y un impacto económico significativo en hotelería, gastronomía, comercio y entretenimiento. El fin de semana largo tuvo el domingo con inestabilidad climática en buena parte del territorio bonaerense, con lluvias intermitentes, cielo mayormente cubierto y alta humedad, bajo alerta amarilla por tormentas en algunos sectores. Sin embargo, las condiciones mejoraron de manera gradual, con ascenso de temperaturas, mayor presencia del sol y un cierre más estable y caluroso, típico del verano.