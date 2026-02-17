Feriado de Carnaval: viajaron 3 millones de turistas

En un fin de semana colmado de eventos culturales, artísticos y recreativos, el número de turistas que viajó creció 7,2% frente al mismo fin de semana de 2025. El clima fue inestable, típico de febrero, pero no frenó las decisiones de viajar.
- De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el primer fin de semana largo de 2026, el Feriado de Carnaval, dejó cifras récord: viajaron 3 millones de turistas (7,2% más que el año pasado) con un impacto económico directo de $ 1.007.793 millones, es decir más de 1 billón de pesos gastados en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas. Fueron cuatro días de muchísimo movimiento en todos los rincones del país, incluyendo ciudades menos receptivas al turismo, pero que se vieron atraídas por sus originales propuestas carnavalescas.
- El gasto directo total que realizaron los turistas creció un 6% a precios constantes frente al mismo fin de semana del año pasado, y el gasto diario, que promedió los $ 111.605 por turista, se redujo un 7,7% (también a precios constantes).
- Una variable más holgada este año fue la estadía, que se ubicó en 3 días frente a los 2,8 días de 2025. La gente eligió destinos muy atados a las promociones, tanto en hotelería como en transporte aéreo.
- El fin de semana de cuatro días fue muy inestable climáticamente, y en casi todas las ciudades se combinaron calor, sol, lluvia, viento y tormenta, algo que es habitual en febrero y ya no parece ser una variable que incida demasiado en la decisión de viajar o no.
- En la Provincia de Buenos Aires, el fin de semana de Carnaval mostró un fuerte movimiento turístico, con la Costa Atlántica y numerosos municipios del interior como protagonistas de una agenda que combinó ocupación elevada, corsos tradicionales y fiestas populares. En Mar del Plata la ocupación superó el 80%, recibiendo visitantes de manera espontánea durante todo el fin de semana, con recitales, obras teatrales y propuestas recreativas que consolidaron a la ciudad como uno de los destinos más elegidos del país. El movimiento se sintió con fuerza en playas, comercios y servicios, marcando uno de los mejores desempeños de febrero y superando ampliamente los niveles de un fin de semana habitual. Allí se realizó el Gran Corso Central en Plaza España, con el desfile de la Guardia Nacional del Mar y más de veinte murgas y comparsas que reunieron a más de mil participantes. En paralelo, ciudades como Chascomús tuvieron altos niveles de ocupación, con un gasto promedio diario cercano a los $ 100.000 por persona y estadías de tres noches, destacándose el Carnaval Infantil y eventos deportivos en la laguna. El interior bonaerense también tuvo epicentros tradicionales como Lincoln, Capital Nacional del Carnaval Artesanal, y 25 de Mayo con su Corsódromo del Parque Laguna Las Mulitas, además de celebraciones en Dolores, Necochea, Villa Gesell y distritos del conurbano como Ensenada, Avellaneda y Quilmes. Con más de veinte municipios desplegando desfiles, comparsas y espectáculos gratuitos, el Carnaval volvió a convertir a la provincia en un escenario a cielo abierto, articulando turismo cultural, turismo interno y un impacto económico significativo en hotelería, gastronomía, comercio y entretenimiento. El fin de semana largo tuvo el domingo con inestabilidad climática en buena parte del territorio bonaerense, con lluvias intermitentes, cielo mayormente cubierto y alta humedad, bajo alerta amarilla por tormentas en algunos sectores. Sin embargo, las condiciones mejoraron de manera gradual, con ascenso de temperaturas, mayor presencia del sol y un cierre más estable y caluroso, típico del verano.