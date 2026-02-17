Comienza el Año Nuevo Chino 2026: el Caballo de Fuego marca un ciclo de energía y transformación

Este martes 17 de febrero de 2026, comienza el Año Nuevo Chino, también conocido como Festival de la Primavera, la festividad más importante del calendario tradicional chino. La fecha marca el inicio de un nuevo ciclo lunar que estará representado por el Caballo de Fuego, uno de los signos más intensos del zodiaco oriental.

En las últimas horas, las búsquedas en Google se dispararon con consultas sobre el significado del año, la duración de los festejos y las tradiciones más importantes.

¿Cuándo termina el Año Nuevo Chino 2026?

El año lunar que comienza hoy se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027, cuando dará paso a un nuevo signo.

Sin embargo, la celebración tradicional dura 15 días y culminará el 3 de marzo de 2026 con el Festival de los Faroles, evento que marca el cierre oficial de los festejos con desfiles, faroles iluminados y actividades culturales.

Es importante distinguir:

Año lunar: período completo regido por el Caballo de Fuego (17 de febrero de 2026 al 5 de febrero de 2027).

Celebración: primeras dos semanas de festividades intensas.

El Caballo de Fuego: qué simboliza 2026

Dentro del calendario chino, cada año está asociado a uno de los doce animales del zodiaco y a uno de los cinco elementos. La combinación Caballo + Fuego representa:

Energía y dinamismo

Espíritu independiente

Pasión y determinación

Transformación y cambios profundos

Oportunidades de crecimiento personal y profesional

Se trata de un ciclo que, según la tradición, impulsa la acción, el liderazgo y la toma de decisiones audaces.

Qué significa el Año Nuevo Chino

El Año Nuevo Chino simboliza renovación, esperanza y prosperidad. Marca un nuevo comienzo regido por el calendario lunar, cuya fecha varía cada año entre finales de enero y mediados de febrero.

Durante estas jornadas, millones de personas en Asia y en distintas comunidades del mundo realizan rituales destinados a atraer buena fortuna, salud y abundancia.

Tradiciones que ya están en marcha

Las celebraciones comenzaron con la víspera y continuarán durante las próximas dos semanas. Entre las costumbres más importantes se destacan:

Cena de reunión familiar

La noche previa al inicio del año lunar es el momento más significativo. Las familias se reúnen para compartir un banquete con platos simbólicos que representan prosperidad y unión.

Decoraciones rojas

Casas, comercios y calles se adornan con faroles, carteles y recortes de papel rojo, color asociado a la buena suerte y la protección contra energías negativas.

Fuegos artificiales y petardos

Se encienden para ahuyentar a los malos espíritus y dar la bienvenida al nuevo ciclo con alegría.

Sobres rojos (hongbao)

Los adultos entregan sobres rojos con dinero a niños y jóvenes como deseo de prosperidad y bienestar.

Danzas del León y del Dragón

Espectáculos tradicionales en plazas y espacios públicos pensados para atraer fortuna y espantar la mala energía.

Con el inicio oficial del Caballo de Fuego este 17 de febrero de 2026, comienza un ciclo que la tradición vincula con movimiento, intensidad y transformación. Durante los próximos 15 días, las celebraciones del Festival de la Primavera marcarán el pulso cultural de millones de personas en todo el mundo.