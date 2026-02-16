Tiroteo y muerte en el carnaval de Mercedes

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La investigación por el crimen de Braian Cabrera, el joven de 18 años asesinado a tiros durante el carnaval en la ciudad bonaerense de Mercedes, sumó un nuevo detenido. Este lunes, la Policía arrestó a un tercer sospechoso: Omar Teodoro Auza, de 54 años, quien quedó a disposición de la Justicia y será indagado en las próximas horas.

Auza es padre de Maria Lujan Auza (33) y abuelo de Martin Ezequiel Auza (19), los dos primeros detenidos y señalados como presuntos autores del homicidio. Según la principal hipótesis que manejan los investigadores, el hombre habría facilitado el arma de fuego utilizada en el ataque.

La detención se concretó luego de las declaraciones testimoniales que brindaron familiares el domingo. En esos relatos se mencionó la posible participación de una tercera persona, lo que derivó en un operativo para localizar al sospechoso, quien fue aprehendido en una esquina de la ciudad.

El ataque en pleno corso

El crimen ocurrió el sábado por la noche, en medio de la celebración del carnaval en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con testigos presenciales, el conflicto se habría originado tras una discusión entre la víctima y un hombre mayor. La situación escaló rápidamente y terminó de la peor manera.

Siempre según los testimonios recolectados en el lugar, el agresor —que estaba acompañado por una mujer— extrajo un arma de fuego y disparó varias veces. Los proyectiles impactaron en el tórax y en la cabeza de Cabrera, específicamente en la región occipital, provocándole heridas de extrema gravedad.

El joven se desplomó sobre la avenida mientras familias enteras corrían para resguardarse en medio del pánico y los gritos. Fue trasladado de urgencia al Hospital Blas Dubarry, donde falleció en la madrugada del domingo.

Aunque el momento exacto de los disparos no quedó en primer plano, la secuencia posterior al ataque fue registrada por al menos dos grabaciones. Una de ellas corresponde a la transmisión en vivo del carnaval: en las imágenes se observa cómo el grupo musical que se encontraba tocando interrumpe de inmediato la actuación y busca refugio detrás de los instrumentos.

Otra cámara de seguridad captó las corridas y el caos que siguieron a la balacera. En ese registro se escucha a un testigo exclamar: “Lo mataron a Braian”, reflejando la conmoción que sacudió a los presentes.

La causa continúa en etapa de instrucción y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas, mientras la Justicia intenta determinar con precisión las responsabilidades de cada uno de los detenidos en el homicidio que enlutó al carnaval de Mercedes.