Cerca de Morea falleció una niña de 5 años tras ahogarse con un alimento

Momentos de profunda conmoción se vivin en el distrito de Nueva de Julio toda vez que durante las primeras horas de este domingo 15, ingreso una ambulancia al Hospital Julio de Vedia acompañada de movil de la Patrulla Rural.

Es que había ingresado una niña de 5 años trasladada de un campo cercano a Morea con ahogamiento por una obstrucción de un alimento.

Ante la desesperación, sus padres —trabajadores rurales del establecimiento— solicitaron asistencia médica urgente, por lo que una unidad sanitaria se trasladó hasta el lugar para asistirla y posteriormente derivarla al hospital.

Ya en el centro de salud, el equipo médico realizó maniobras de reanimación durante varias horas. Sin embargo, pese a los intensos esfuerzos, se confirmó el fallecimiento de la menor.

Por el hecho se extendió no fue necesaria la intervenciòn judical toda vez que los medicos certificaron las causas del deceso desafortunado y accidental.

La noticia generó profundo pesar en la comunidad, especialmente en el ámbito rural donde la familia desarrolla sus tareas laborales.