Transporte detuvo a conductor por circular con carga sobresaliente y poner en riesgo la seguridad vial

Agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, detuvieron a un conductor que circulaba con carga sobresaliente sin cumplir con las condiciones reglamentarias, poniendo en riesgo la seguridad del tránsito en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 395.

El procedimiento se llevó adelante en el marco de los controles preventivos que se realizan de manera periódica sobre los principales corredores viales de la provincia. Durante la fiscalización, los agentes detectaron que el vehículo transportaba materiales que excedían los límites permitidos por la normativa vigente, afectando tanto la estabilidad del rodado como la visibilidad reglamentaria.

Además, el camión se encontraba detenido sobre la banquina, lo que incrementaba el riesgo para el resto de los conductores que circulaban por la traza, una de las más transitadas del territorio bonaerense, especialmente durante fines de semana y temporadas de alta circulación.

Ante la infracción constatada, el personal actuante procedió a labrar el acta correspondiente y a intervenir conforme a la normativa vigente. La conducta encuadra en lo establecido por la Ley Provincial 13.927, reglamentada por el Decreto 532/09, cuyo artículo 26 prohíbe expresamente circular con cargas que sobresalgan o comprometan la seguridad vial sin la señalización y habilitación adecuada.

Desde la cartera de Transporte remarcaron que este tipo de maniobras representa un riesgo concreto en rutas de alta circulación, ya que puede provocar maniobras bruscas, choques o vuelcos. En ese sentido, subrayaron que los controles buscan prevenir siniestros, garantizar el cumplimiento de la ley y proteger la vida de quienes transitan por la vía pública.

Las autoridades recordaron a transportistas y conductores la importancia de verificar las condiciones de la carga antes de iniciar cualquier viaje, respetar los límites establecidos y cumplir con las exigencias de señalización, a fin de evitar sanciones y, sobre todo, situaciones que pongan en peligro la seguridad vial.