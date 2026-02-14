Tragedia en la Autovía 2: un joven murió tras chocar de frente cuando viajaba a Mar del Plata

- Advertisement -

Un joven de 20 años murió este sabado tras protagonizar un choque frontal sobre la Autovía 2, a la altura del partido bonaerense de Castelli.

La víctima fue identificada como Sebastián Traverso, quien manejaba una Ford EcoSport gris en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del vehículo e impactó de frente contra una Toyota Hilux del mismo color que circulaba en dirección a la Costa Atlántica.

Como consecuencia del violento impacto, el joven fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Municipal de Castelli, pero al llegar los médicos constataron que ya se encontraba sin vida.

En la Hilux viajaban un hombre de 55 años y una mujer de 47, ambos oriundos de la localidad de Luján, quienes sufrieron heridas de distinta consideración y también fueron derivados al mismo centro de salud.

La Fiscalía descentralizada de Castelli inició una causa por homicidio culposo para determinar las circunstancias del siniestro. Según las primeras pericias, las condiciones climáticas y el estado de la ruta eran óptimos al momento del hecho, por lo que no se descarta que el choque se haya producido a raíz de una mala maniobra o de un desperfecto mecánico en el vehículo conducido por Traverso.

El tránsito en la zona estuvo parcialmente interrumpido mientras trabajaban efectivos policiales, peritos y personal de asistencia vial.