Se oficializaron dos listas para las elecciones de la Cooperativa ‘Mariano Moreno’

En el marco de la convocatoria a elecciones de la Cooperativa ‘Mariano Moreno’ de Nueve de Julio, y tras el vencimiento del plazo establecido en el artículo 39, inciso “j”, del Estatuto Social, se confirmó la presentación de dos listas de candidatos a Delegados para participar en los próximos comicios del 15 de marzo.
La comunicación oficial indica que, cumplido el período fijado por la normativa vigente, fueron oficializadas la 🟢 Lista Verde “Transparencia Cooperativa” y la 🔵 Lista Celeste “Movimiento Acción Cooperativa”, ambas con postulantes en los distritos Norte, Sur, Este y Oeste.
Desde la institución se aclaró que las nóminas presentadas son susceptibles de modificaciones, ya que el Consejo de Administración cuenta con un plazo de cinco días para efectuar observaciones y constatar que todos los candidatos reúnan las condiciones y requisitos establecidos para ejercer como Delegados.
Dos propuestas en competencia
La Lista Verde “Transparencia Cooperativa” presentó candidatos titulares y suplentes en los cuatro distritos, con una amplia representación territorial. En el Distrito Norte, por ejemplo, la nómina de titulares es encabezada por Susana N. Bruno y Federico Pirotta, mientras que en el Distrito Sur la lista inicia con María de los Ángeles Contreras y Leandro Fuentes. También se conformaron listas completas en los distritos Este y Oeste, incluyendo tanto titulares como suplentes.
Por su parte, la Lista Celeste “Movimiento Acción Cooperativa” también formalizó candidaturas en todos los distritos. En el Distrito Norte encabezan la nómina Néstor O. Banchero y Juan Pablo Ferrere, mientras que en el Distrito Sur la lista comienza con Maximiliano R. Haramburu y Sergio Marasco. Al igual que la Lista Verde, presentó postulantes titulares y suplentes en las zonas Este y Oeste.
Proceso de revisión
De acuerdo a lo establecido por el Estatuto Social, el Consejo de Administración analizará durante los próximos cinco días la documentación presentada, verificando que cada candidato cumpla con los requisitos formales y estatutarios exigidos para desempeñarse como Delegado.
Una vez concluido ese período de revisión y, en caso de no mediar observaciones o tras subsanarse las mismas, las listas quedarán en condiciones de participar en el acto eleccionario.
La convocatoria marca así el inicio formal de la etapa electoral dentro de la Cooperativa, con dos espacios claramente identificados que buscarán representar a los asociados en los distintos distritos.
Desde la organización agradecieron la difusión de la información y destacaron la importancia de la participación de los asociados en el proceso democrático institucional.
LISTA VERDE “TRANSPARENCIA COOPERATIVA”
Distrito Norte
Titulares
Bruno Susana N.
Pirotta Federico
Viñas Diana O.
Alice Andrea E.
Peralta Rodolfo J.
Garbini Ricardo J.
Aguirre Naón Teresa
Acosta Héctor J.
Arauz Mariela L.
Baglietto Carlos R.
Montaldo Walter G.
Deagustini Gustavo E.
Sánchez Natalia C.
Robredo Leonardo R.
Barco Mabel H.
Zapata Liliana I.
Leonardi Barrionuevo Alicia S.
Gailac Enrique H.
Cabral Marcelo A.
Peralta María V.
González Denis A.
Dinka Lorena P.
Coronel Silvina L.
Lombardo Carmelo
González Sandra V.
Rambosio Ángel A.
Andrade Manuel M.
Everle Enzo J.
Marconi Olma G.
Rodríguez Mauro H.
Céliz Luis F.
Calogero Susana B.
Cabrera Estela
Uriona Edgardo A.
Escalada Anabela B.
Suplentes
Suencen Blanca L.
Muñíz Castro Jorge L.
Bengoa Mario F.
Aranda Emilio A.
Raineri Alejandro S.
Yannone Samanta R.
Cattaneo María del C.
Céliz Roberto C.
Medriano Verónica J.
Orozco Morales Nadhezca S.
Hinaypil Elvira N.
Rodríguez Francia Santiago M.
Céliz Ana K.
Fernández Mara R.
Leppera Carlos F.
Conde Silvina N.
Bravi Vilma N.
Distrito Sur
Titulares
Contreras María de los A.
Fuentes Leandro F.
Depettri Daniela P.
Farías Jorge O.
Giles María C.
Schwarz Clara de los A.
Ortellano Marcelo M.
Ciancia Osvaldo H.
Bergé Nancy H.
Herrero Soledad M.
Berardi Norma B.
Carderole Fabio O.
Martínez Mauro
Gómez María D.
D’Elía Santiago
Bordone Matías M.
Lacanal Mario A.
Appella Lorena M.
Odello Luis E.
Rodríguez María C.
Barba Marianela E.
Lorenzoni Tomás María de los M.
Regalía Javier A.
Anessi Juan I.
Lorenzoni Raúl O.
Martínez Leandro
Balbo Inés L.
Corteze Sandra I.
Barba Iris P.
Sampellegrini Noelia L.
Monje Agostina L.
Marcello María E.
Bertoni Gladys N.
Cabral Nélida P.
Rayú Marcelo F.
Medina Marta S.
Forteis Miguel A.
Villarreal Walter M.
Baldés Marisol E.
Firmapaz María M.
Leguizamón José A.
Lora Claudio F.
Brítez María J.
Marziotta Macarena A.
Tolosa Rufino I.
Rosales Ernesto O.
Lazarte Maza Johana B.
Garabano Noemí A.
Gómez María R.
Stornini Carina I.
Martínez Patricia J.
Cavilla Flavia E.
Salto Barbara V.
López Gianelli Mario E.
Morales Ariel M.
Cano Salvador A.
Vivas Mauricio D.
Palacios Olga
Unsain Alejandro L.
Iriarte Diego O.
Juárez Raúl J.
Maldonado Marcela E.
Suplentes
Flores Carina M.
Garabano María L.
Arcaría Diego
Bautista Carlos J.
Álvarez Oscar
Martínez María de los A.
Costantino María M.
Gongora Raquel
Tezza Cecilia
Tabárez Ismael N.
Gómez María E.
Cabral Yesica N.
Olivera Diego A.
Ledesma Paola V.
Benedetti Renzo
Varela Elsa V.
Núñez Lilián A.
Esnaola Rubén O.
Ottaviano Luis A.
Ramírez Antonela
Juanico Jorge
Márquez Norma B.
Amengual María L.
Canavese Laura V.
Leguizamón José L.
Medrano Paola E.
Pastor María E.
Reyes Carmen B.
Torres Sabrina
Malazotto Omar A.
Macazaga Maximiliano
LISTA CELESTE
“MOVIMIENTO ACCIÓN COOPERATIVA”
De acuerdo a la presentación realizada en el marco de la convocatoria a elecciones de la Cooperativa, esta es la nómina completa de candidatos a Delegados por la Lista Celeste “Movimiento Acción Cooperativa”, en los distritos Norte, Sur, Este y Oeste.
DISTRITO NORTE
Titulares
Banchero Néstor O.
Ferrere Juan Pablo
Femenias Anabella M.
Gabilondo Norberto J.
Barreau Maximiliano
Castearena José L.
Juarez María A.
Utello Luis A.
Granato Alicia
Monzo Calvo Nahuel
Bidegaray Rosana
Haramburu Ricardo A.
Roggero Rosana V.
Figueroa Antonio C.
Blanco Graciela
Buldain José L.
Rubini Marcos R.
Echegorría María de los A.
Suárez Horacio
Acosta Olga E.
Macchione Sergio I.
Márquez Mirta
Pato Emilio J.
Gardón Silvia S.
Arizcurre Gustavo A.
Maccarino Francisco J.
Bafundo José L.
Arce Diego M.
Sarnicola Eduardo O.
Bartozzetti Lucia J.
Scoponi Marta S.
Bombini Juan A.
Testa José
Lucero Natalia D.
Dottori Francisco
Suplentes
Rivolta Oscar A.
Arasco Daniel
Villarreal Teresa M.
Ledesma Sandra
Vandamme Carlos A.
Di Gloria Federico J.
Greco Juan Pablo
Conde Silvina N.
Maccagnani Héctor L.
Casabella María C.
Jaime Shirley B. R.
López Gabriela V.
Garcia Mabel
Ríos Claudia
Ríos Abel A.
Gómez Tamara
González Graciela H.
DISTRITO SUR
Titulares
Haramburu Maximiliano R.
Marasco Sergio
Herrera Carina R.
Giuliodoro Lilia V.
Spinacci Alejandra S.
Noble Carlos A.
Ferreyra María C.
Ríos Guillermo A.
Coronel Luis
López Margarita L.
Blemon Natalio R.
Valinoti Emilio W.
Baiz Paula A.
Yaconis Liliana E.
Moro Eliana
Rusconi Sergio D.
Sánchez Viamonte María V.
Rodríguez Juan C.
Rodríguez Franco E.
Ieno Laura B.
Yaconis María S.
Barba María N.
Coronel Susana
Alori Hugo P.
Molina Mónica
Iriarte María C.
Barrionuevo Daniela C.
Sanso Ana M.
Marconi Carlos A.
Jorge Sergio A.
Lambertucci Rubén
Marino María J.
Herri María S.
Barrango Delia E.
Risso Ana L.
Casabella Claudio A.
Rojas Silvia E.
Fernández Pedro S.
Palavecino Marcelo H.
Llancafil Elba M.
Luna Micaela A.
Freites Eduardo R.
Russo Raúl O.
Villarreal Viviana V.
Stiavelli Ada
Bonardi Alejandra C.
Juanico Marta S.
Farias Lidia G.
Di Gloria Bonifacio A.
Mosquira Marina
Álvarez Yanina D.
Peralta Guillermo A.
Morelli Víctor H.
Oses Franco
Rossi Ezequiel O.
Sarnicola Daniel J.
De Sogos Juan B.
Echenique Carolina
Arechabala Marina V.
Allegrette Juan C.
Vilas Elba E.
Casas María C.
Suplentes
Vargas Miguel A.
Márquez Mirta L.
Bonasso Antonio
Garcia Susana E.
Allegrette María F.
Sinisi Alejandra
Martín Barba Antonella E.
Maggio Marisa A.
Destri Celeste M.
Pedulla Juan P.
Massico Federico D.
Rodríguez Luciano A.
Gongora Héctor E.
Lombardo Franco A.
Pájaro Juan C.
Allegrette María del C.
González María del C.
Sama Bruno
Robredo Jorge A.
Stortini Rosa B.
Bramante María N.
Lafulla Roberto F.
Bordón Isabel
Giuliodoro Heriberto E.
Gómez Francisco E.
Luna Natalia P.
Torchio Marcela C.
Majano López Ruben E.
Lasserre Daiana S.
Vanni Oscar F.
Guallano Olga N.
DISTRITO ESTE
Titulares
López Diego F.
Romano Pablo E.
Asensio Rosana
Ramírez Marcelo G.
Arechabala Mariana M.
Manfredi Estela R.
Gardón María C.
Ramírez Jorge A.
Chiesa Raúl A.
Urquiza María F.
Oteiza Carlos
Rodríguez Eduardo R.
Figueroa Zulma L.
Cornacchio María de los A.
Ingrati Luciano
Baloriani N. Susana
González María
Aviles Laureano D.
Castronuovo Carlos A.
Márquez Martha O.
Malone María T.
Juanico Valria E.
Blanco Matias R.
Maccarino Alfredo A.
Vanni María J.
Contreras Germán
Busatto Aldo
Teves Carlos A.
Marconi Juan C.
Guiotto Carlos
San Martino María L.
Picotto Ismael L.
Díaz Juan S.
Martín Braian E.
Roldán Lorena A.
Picotto Ismael A.
Ávila Haydee S.
Álvarez Néstor
Ponce Alejandra D.
Mosquira Andrea P.
Invernoz Néstor A.
Giulio Alberto
Ponce María B.
Caradonna Medina Romina L.
Pérez Néstor F.
Suplentes
Corro Sandra
Puntieri Daniel O.
Lucero Rubén A.
Baiz Fabiana E.
Vargas José L.
Romero Nelson G.
Perrotta Hugo R.
Galmés Gustavo M.
Conejera Walter J.
Ponce Carla J.
Mena María S.
Tripulillo Susan B.
Mosquira Alberto R.
Gallo Juan C.
Velázquez Magali A.
Corro Carla A.
Rodoni Eduardo A.
Torres Delia N.
Di Gloria Walter
Cali Malvina R.
Serani Pamela
Farias Teresa Y.
Rosales Maria L.
DISTRITO OESTE
Titulares
Bardavid Eduardo
Agrifoglio Eduardo A.
Silva Rúben A.
Medina Sandra B.
Bazterra Héctor
Praglia Emma I.
Punta Jorge O.
Barbieri Rocío E.
Guidozzolo Fabio
Calcagno María S.
Spitale Claudio M.
Cingolani Lilián A.
Rodríguez María C.
De Sogos Carlos A.
Tinetti Paola A.
Macchione Juan M.
Mudeh Alberto
Petean Ana M.
Ponce Andrea S.
Lobito María J.
Fabiano Javier F.
Romo Susana
Ottaviani Abel M.
Videla Elsa S.
Haramburu Juan C.
Anunziata Francisco
Marttinelli Héctor
Impinnisi Raúl S.
Saavedra Alejandro
Navello Cristian A.
Reale Norma B.
Lafulla Cristian F.
Leguineche Catalina L.
Ponce Laura M.
Barbieri Valeria
Álvarez Cristian H.
Gualdoni Milagros
Di Franco Manuel
Suplentes
Matorra María L.
Maranda María E.
Ferreyra Nora
Buldain Ruben
Lobito Santos F.
Montalbano Esteban L.
Garcia Alvaro M.
Landaburu Lucas
Toledo Agustina
Moreno María I.
Videla María R.
López Patricio
Caradonna Diamela Y.
Cortes Sergio O.
Valdovino Fernando S.
Nowak Mariana M.
Gornatti Susana E.
Maccagnani Héctor J.
Amado Mara E.