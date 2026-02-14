sábado, febrero 14, 2026
24.1 C
Nueve de Julio
sábado, febrero 14, 2026
24.1 C
Nueve de Julio
General

Se oficializaron dos listas para las elecciones de la Cooperativa ‘Mariano Moreno’

La Lista Verde “Transparencia Cooperativa” y la Lista Celeste “Movimiento Acción Cooperativa” presentaron sus candidatos a Delegados en los cuatro distritos. El Consejo de Administración dispone de cinco días para realizar observaciones y verificar requisitos

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

En el marco de la convocatoria a elecciones de la Cooperativa ‘Mariano Moreno’ de Nueve de Julio, y tras el vencimiento del plazo establecido en el artículo 39, inciso “j”, del Estatuto Social, se confirmó la presentación de dos listas de candidatos a Delegados para participar en los próximos comicios del 15 de marzo.

La comunicación oficial indica que, cumplido el período fijado por la normativa vigente, fueron oficializadas la 🟢 Lista Verde “Transparencia Cooperativa” y la 🔵 Lista Celeste “Movimiento Acción Cooperativa”, ambas con postulantes en los distritos Norte, Sur, Este y Oeste.

Desde la institución se aclaró que las nóminas presentadas son susceptibles de modificaciones, ya que el Consejo de Administración cuenta con un plazo de cinco días para efectuar observaciones y constatar que todos los candidatos reúnan las condiciones y requisitos establecidos para ejercer como Delegados.

Dos propuestas en competencia

La Lista Verde “Transparencia Cooperativa” presentó candidatos titulares y suplentes en los cuatro distritos, con una amplia representación territorial. En el Distrito Norte, por ejemplo, la nómina de titulares es encabezada por Susana N. Bruno y Federico Pirotta, mientras que en el Distrito Sur la lista inicia con María de los Ángeles Contreras y Leandro Fuentes. También se conformaron listas completas en los distritos Este y Oeste, incluyendo tanto titulares como suplentes.

Por su parte, la Lista Celeste “Movimiento Acción Cooperativa” también formalizó candidaturas en todos los distritos. En el Distrito Norte encabezan la nómina Néstor O. Banchero y Juan Pablo Ferrere, mientras que en el Distrito Sur la lista comienza con Maximiliano R. Haramburu y Sergio Marasco. Al igual que la Lista Verde, presentó postulantes titulares y suplentes en las zonas Este y Oeste.

Proceso de revisión

De acuerdo a lo establecido por el Estatuto Social, el Consejo de Administración analizará durante los próximos cinco días la documentación presentada, verificando que cada candidato cumpla con los requisitos formales y estatutarios exigidos para desempeñarse como Delegado.

Una vez concluido ese período de revisión y, en caso de no mediar observaciones o tras subsanarse las mismas, las listas quedarán en condiciones de participar en el acto eleccionario.

La convocatoria marca así el inicio formal de la etapa electoral dentro de la Cooperativa, con dos espacios claramente identificados que buscarán representar a los asociados en los distintos distritos.

Desde la organización agradecieron la difusión de la información y destacaron la importancia de la participación de los asociados en el proceso democrático institucional.

LISTA VERDE “TRANSPARENCIA COOPERATIVA”

Distrito Norte

Titulares

  1. Bruno Susana N.

  2. Pirotta Federico

  3. Viñas Diana O.

  4. Alice Andrea E.

  5. Peralta Rodolfo J.

  6. Garbini Ricardo J.

  7. Aguirre Naón Teresa

  8. Acosta Héctor J.

  9. Arauz Mariela L.

  10. Baglietto Carlos R.

  11. Montaldo Walter G.

  12. Deagustini Gustavo E.

  13. Sánchez Natalia C.

  14. Robredo Leonardo R.

  15. Barco Mabel H.

  16. Zapata Liliana I.

  17. Leonardi Barrionuevo Alicia S.

  18. Gailac Enrique H.

  19. Cabral Marcelo A.

  20. Peralta María V.

  21. González Denis A.

  22. Dinka Lorena P.

  23. Coronel Silvina L.

  24. Lombardo Carmelo

  25. González Sandra V.

  26. Rambosio Ángel A.

  27. Andrade Manuel M.

  28. Everle Enzo J.

  29. Marconi Olma G.

  30. Rodríguez Mauro H.

  31. Céliz Luis F.

  32. Calogero Susana B.

  33. Cabrera Estela

  34. Uriona Edgardo A.

  35. Escalada Anabela B.

Suplentes

  1. Suencen Blanca L.

  2. Muñíz Castro Jorge L.

  3. Bengoa Mario F.

  4. Aranda Emilio A.

  5. Raineri Alejandro S.

  6. Yannone Samanta R.

  7. Cattaneo María del C.

  8. Céliz Roberto C.

  9. Medriano Verónica J.

  10. Orozco Morales Nadhezca S.

  11. Hinaypil Elvira N.

  12. Rodríguez Francia Santiago M.

  13. Céliz Ana K.

  14. Fernández Mara R.

  15. Leppera Carlos F.

  16. Conde Silvina N.

  17. Bravi Vilma N.

 Distrito Sur

Titulares

  1. Contreras María de los A.

  2. Fuentes Leandro F.

  3. Depettri Daniela P.

  4. Farías Jorge O.

  5. Giles María C.

  6. Schwarz Clara de los A.

  7. Ortellano Marcelo M.

  8. Ciancia Osvaldo H.

  9. Bergé Nancy H.

  10. Herrero Soledad M.

  11. Berardi Norma B.

  12. Carderole Fabio O.

  13. Martínez Mauro

  14. Gómez María D.

  15. D’Elía Santiago

  16. Bordone Matías M.

  17. Lacanal Mario A.

  18. Appella Lorena M.

  19. Odello Luis E.

  20. Rodríguez María C.

  21. Barba Marianela E.

  22. Lorenzoni Tomás María de los M.

  23. Regalía Javier A.

  24. Anessi Juan I.

  25. Lorenzoni Raúl O.

  26. Martínez Leandro

  27. Balbo Inés L.

  28. Corteze Sandra I.

  29. Barba Iris P.

  30. Sampellegrini Noelia L.

  31. Monje Agostina L.

  32. Marcello María E.

  33. Bertoni Gladys N.

  34. Cabral Nélida P.

  35. Rayú Marcelo F.

  36. Medina Marta S.

  37. Forteis Miguel A.

  38. Villarreal Walter M.

  39. Baldés Marisol E.

  40. Firmapaz María M.

  41. Leguizamón José A.

  42. Lora Claudio F.

  43. Brítez María J.

  44. Marziotta Macarena A.

  45. Tolosa Rufino I.

  46. Rosales Ernesto O.

  47. Lazarte Maza Johana B.

  48. Garabano Noemí A.

  49. Gómez María R.

  50. Stornini Carina I.

  51. Martínez Patricia J.

  52. Cavilla Flavia E.

  53. Salto Barbara V.

  54. López Gianelli Mario E.

  55. Morales Ariel M.

  56. Cano Salvador A.

  57. Vivas Mauricio D.

  58. Palacios Olga

  59. Unsain Alejandro L.

  60. Iriarte Diego O.

  61. Juárez Raúl J.

  62. Maldonado Marcela E.

Suplentes

  1. Flores Carina M.

  2. Garabano María L.

  3. Arcaría Diego

  4. Bautista Carlos J.

  5. Álvarez Oscar

  6. Martínez María de los A.

  7. Costantino María M.

  8. Gongora Raquel

  9. Tezza Cecilia

  10. Tabárez Ismael N.

  11. Gómez María E.

  12. Cabral Yesica N.

  13. Olivera Diego A.

  14. Ledesma Paola V.

  15. Benedetti Renzo

  16. Varela Elsa V.

  17. Núñez Lilián A.

  18. Esnaola Rubén O.

  19. Ottaviano Luis A.

  20. Ramírez Antonela

  21. Juanico Jorge

  22. Márquez Norma B.

  23. Amengual María L.

  24. Canavese Laura V.

  25. Leguizamón José L.

  26. Medrano Paola E.

  27. Pastor María E.

  28. Reyes Carmen B.

  29. Torres Sabrina

  30. Malazotto Omar A.

  31. Macazaga Maximiliano

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6132

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR