Se oficializaron dos listas para las elecciones de la Cooperativa ‘Mariano Moreno’

En el marco de la convocatoria a elecciones de la Cooperativa ‘Mariano Moreno’ de Nueve de Julio, y tras el vencimiento del plazo establecido en el artículo 39, inciso “j”, del Estatuto Social, se confirmó la presentación de dos listas de candidatos a Delegados para participar en los próximos comicios del 15 de marzo.

La comunicación oficial indica que, cumplido el período fijado por la normativa vigente, fueron oficializadas la 🟢 Lista Verde “Transparencia Cooperativa” y la 🔵 Lista Celeste “Movimiento Acción Cooperativa”, ambas con postulantes en los distritos Norte, Sur, Este y Oeste.

Desde la institución se aclaró que las nóminas presentadas son susceptibles de modificaciones, ya que el Consejo de Administración cuenta con un plazo de cinco días para efectuar observaciones y constatar que todos los candidatos reúnan las condiciones y requisitos establecidos para ejercer como Delegados.

Dos propuestas en competencia

La Lista Verde “Transparencia Cooperativa” presentó candidatos titulares y suplentes en los cuatro distritos, con una amplia representación territorial. En el Distrito Norte, por ejemplo, la nómina de titulares es encabezada por Susana N. Bruno y Federico Pirotta, mientras que en el Distrito Sur la lista inicia con María de los Ángeles Contreras y Leandro Fuentes. También se conformaron listas completas en los distritos Este y Oeste, incluyendo tanto titulares como suplentes.

Por su parte, la Lista Celeste “Movimiento Acción Cooperativa” también formalizó candidaturas en todos los distritos. En el Distrito Norte encabezan la nómina Néstor O. Banchero y Juan Pablo Ferrere, mientras que en el Distrito Sur la lista comienza con Maximiliano R. Haramburu y Sergio Marasco. Al igual que la Lista Verde, presentó postulantes titulares y suplentes en las zonas Este y Oeste.

Proceso de revisión

De acuerdo a lo establecido por el Estatuto Social, el Consejo de Administración analizará durante los próximos cinco días la documentación presentada, verificando que cada candidato cumpla con los requisitos formales y estatutarios exigidos para desempeñarse como Delegado.

Una vez concluido ese período de revisión y, en caso de no mediar observaciones o tras subsanarse las mismas, las listas quedarán en condiciones de participar en el acto eleccionario.

La convocatoria marca así el inicio formal de la etapa electoral dentro de la Cooperativa, con dos espacios claramente identificados que buscarán representar a los asociados en los distintos distritos.

Desde la organización agradecieron la difusión de la información y destacaron la importancia de la participación de los asociados en el proceso democrático institucional.