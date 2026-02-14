Decisión niñez: Un programa que empodera a las infancias y adolescencias bonaerenses

- Advertisement -

El ministerio de desarrollo de la comunidad de la provincia de Buenos Aires lanzó una nueva edición del programa Decisión Niñez, dirigido a niñas, niños y adolescentes de entre 8 y 17 años. La iniciativa busca promover la participación activa de las infancias y adolescencias en la toma de decisiones sobre el destino de fondos públicos. “Queremos que los jóvenes se involucren y hagan oír su voz a través de proyectos concretos”, afirmó la directora ejecutiva del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA), Andrea Cáceres. El programa funciona como un presupuesto participativo, donde los mismos participantes deciden qué proyectos se financian. El programa busca reconocer la capacidad de las infancias y adolescencias para proponer soluciones y aportar ideas para mejorar su comunidad, en línea con la Ley Nacional de protección integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.