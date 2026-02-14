sábado, febrero 14, 2026
General

Decisión niñez: Un programa que empodera a las infancias y adolescencias bonaerenses

En 2025, se garantizaron 1.200.000 pesos para cada uno de los 250 proyectos seleccionados. La inscripción estará abierta hasta el 20 de marzo en el sitio web correspondiente.

El ministerio de desarrollo de la comunidad de la provincia de Buenos Aires lanzó una nueva edición del programa Decisión Niñez, dirigido a niñas, niños y adolescentes de entre 8 y 17 años. La iniciativa busca promover la participación activa de las infancias y adolescencias en la toma de decisiones sobre el destino de fondos públicos. “Queremos que los jóvenes se involucren y hagan oír su voz a través de proyectos concretos”, afirmó la directora ejecutiva del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA), Andrea Cáceres. El programa funciona como un presupuesto participativo, donde los mismos participantes deciden qué proyectos se financian. El programa busca reconocer la capacidad de las infancias y adolescencias para proponer soluciones y aportar ideas para mejorar su comunidad, en línea con la Ley Nacional de protección integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

