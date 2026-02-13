Servicios públicos toda la información para los feriados de carnaval

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La municipalidad ha informado sobre la organización de los servicios públicos durante los feriados de Carnaval, que se celebrarán el lunes 16 y martes 17 de febrero. La recolección de residuos domiciliarios (bolsitas) se realizará con normalidad el lunes 16, pero no habrá servicio el martes 17. Además, no se realizará la recolección de residuos reciclables ni de residuos de carpido, poda y escombros para las Zonas 1 y 2 durante estos días. La Municipalidad solicita a los vecinos tener en cuenta esta información para planificar sus actividades y evitar inconvenientes.