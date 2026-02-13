Nuevas perspectivas para 2026: Un análisis de los sectores ganadores

- Advertisement -

El Club de Finanzas de la UBA, en colaboración con la IA NotebookLM de Google, ha lanzado un nuevo episodio de su podcast en el que se analizan los sectores que podrían ser los grandes ganadores de 2026. En este episodio, se presenta la estrategia para el año y se adelanta que en las próximas semanas se publicarán los activos seleccionados, que serán evaluados frente al benchmark S&P500.

También se puede apoyar al Club de Finanzas de la UBA compartiendo la publicación en LinkedIn. El análisis busca proporcionar perspectivas valiosas para aquellos interesados en el mercado financiero y en la planificación estratégica para el año que viene.