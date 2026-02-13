IPS: prorroga para renovar asignaciones familiares y beneficios pensionarios

- Advertisement -

El Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires informa, a las personas jubiladas y pensionadas, que dispuso la ampliación del plazo de renovación de asignaciones familiares y/o beneficios pensionarios para facilitar la continuidad de la percepción de los mismos y evitar bajas innecesarias. Aquellas personas que se encuentren percibiendo una Jubilación y/o Pensión en el IPS con familiares a cargo, tienen la posibilidad de presentar la documentación para la renovación de su asignación familiar hasta el 31 de mayo de 2026.

El trámite “Asignaciones Familiares – Renovación” se realiza una sola vez al año y se gestiona íntegramente de forma online a través de https://www.ips.gba.gob.ar/ tramites/tramites_generales/ asignaciones_familiares/ renovacion

En el caso de beneficios pensionarios, que requieren para su renovación la presentación de certificados de estudio y declaración jurada de estudios, el plazo se extiende también hasta el día 31 de mayo de 2026. Al igual que la renovación de asignaciones familiares, el trámite “Incorporación de certificados de alumno regular (Artículo 37)” es online https://www.ips.gba.gob.ar/ tramites/tramites_ previsionales/articulo_37

Para ambos trámites de renovación, la presentación de documentación, deberá hacerse hasta la fecha indicada, ya que pasada la misma se dispondrá la baja inmediata en planillas de pago.

Cabe consignar además que, en la misma Resolución publicada, se autorizó el adelanto de pago de la asignación por Ayuda Escolar Año 2026, que determine oportunamente el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, para alumnos de los niveles inicial, primario y secundario.