Emergencia hídrica: proponen modificar la Ordenanza Fiscal para aliviar a productores locales

En el marco de la emergencia hídrica que atraviesa el municipio y que impacta de manera directa en gran parte de los productores del distrito, fue elevado al Cuerpo de Concejales un Proyecto de Ordenanza que propone modificar el artículo 40 de la Ordenanza Fiscal 7480/26, con el objetivo de brindar alivio administrativo y financiero a los sectores afectados.

La iniciativa de LLA, parte del reconocimiento de la delicada situación que vive el sector productivo local a raíz de la crisis climática. Actualmente, el artículo 40 establece que no se dará curso a ningún trámite municipal a aquellos contribuyentes que mantengan deudas por tasas y derechos con la Municipalidad, lo que en el contexto actual representa una dificultad adicional para muchos productores.

El proyecto plantea introducir modificaciones que permitan avanzar con trámites municipales en casos donde las deudas estén incluidas en planes de pago vigentes y al día. Asimismo, incorpora excepciones específicas, contemplando los recuperos de fondos de obra, los trámites de inicio, renovación o transferencia de habilitaciones simplificadas, y de manera excepcional, lo referente a la aplicación de la Tasa por Control de Marcas y Señales.

Entre los fundamentos se destaca que es deber del Estado municipal velar por el desarrollo productivo de la región y evitar imponer cargas excesivas a quienes atraviesan situaciones de emergencia o desastre. En ese sentido, la propuesta busca equilibrar la necesidad de resguardar los recursos municipales con la urgencia de acompañar a los sectores más golpeados por la crisis hídrica.

De aprobarse, la modificación representaría una herramienta concreta de acompañamiento para los productores locales, facilitando la continuidad de sus actividades en un contexto adverso y reforzando el compromiso del Municipio con el sostenimiento del entramado productivo regional.