El Colegio de Médicos de la provincia se pronuncia en defensa de la regulación, la ética y la calidad de la atención

Frente a esto, nuestra entidad colegiada se manifiesta en defensa de la Colegiación, la ética y la calidad en la atención médica, remarcando que una acción en este sentido, pondría en riesgo de desaparición a los Colegios Profesionales de Médicos, organismos autogestivos fundamentales para efectuar el control de matrícula y la promoción de la ética profesional, y una atención sanitaria de excelencia.

En este sentido, el Colegio de Médicos considera que la desregulación absoluta del ejercicio médico tendría implicancias críticas en tres áreas esenciales:

1. Consecuencias Legales y de Control (Desprotección del Ciudadano)

Sin la existencia de los Colegios, el control del ejercicio de la medicina recaería directamente en el Estado o, en el peor de los escenarios, quedaría en un vacío regulatorio. Esto implicaría:

● Descontrol de la matrícula y aumento del intrusismo: La verificación de la identidad y formación de los profesionales sería menos efectiva, facilitando la práctica de personas sin título ni formación adecuada, poniendo en riesgo la confianza del ciudadano en su médico.

● Dificultad en la persecución del intrusismo: La ausencia de un registro centralizado y actualizado dificultaría la identificación y sanción de quienes ejercen irregularmente.

● Pérdida del marco ético y disciplinario: Los Colegios actúan como tribunales de ética, responsables de juzgar faltas disciplinarias, mala praxis y conductas inadecuadas. Sin ellos, esta función sería trasladada a los tribunales ordinarios, quienes carecen del conocimiento técnico y específico para dichas cuestiones, agravando la lentitud y el costo de los procesos.

● Impacto en la regulación de la telemedicina: La regulación del ejercicio en entornos digitales sería inexistente, facilitando fraudes y prácticas transfronterizas sin control.

2. Consecuencias para la Calidad Asistencial y la Salud Pública

La calidad de la atención médica, un bien público esencial, se vería seriamente afectada en los siguientes aspectos:

● Pérdida de formación continua y estándares de práctica: La obligatoriedad y promoción de la Formación Médica Continua y la Recertificación, que realizan los Colegios, desaparecería, afectando la actualización y competencia de los profesionales.

● Aumento del riesgo sanitario: La proliferación del intrusismo y la mala praxis incrementaría diagnósticos erróneos, tratamientos inadecuados y aumentaría la morbimortalidad.

● Desplazamiento del Estado como interlocutor técnico y profesional: La colaboración en la elaboración de leyes, protocolos y políticas sanitarias sería dificultosa, dificultando la implementación de políticas sanitarias coherentes y efectivas.

3. Consecuencias para los Profesionales

● Los médicos que actúan con ética y compromiso también se verían perjudicados, al perder un cuerpo colegiado que los representa, regula y tutela.

● En un contexto de desregulación de la actividad, los salarios y honorarios médicos serían sometidos a las leyes del mercado y a las voluntades patronales, quedando los médicos indefensos, al no contar con entidades de representación que sugieran valores estimados por consultas y prácticas, a la vez que defiendan sus condiciones laborales.

Ante a este análisis, este Consejo Superior afirma que la desaparición de los Colegios Médicos generaría un caos regulatorio, un vacío ético y una pérdida de confianza en el sistema de salud. En tanto, la población se vería desprotegida frente al intrusismo y la mala praxis, y los profesionales respetuosos de la ética y la excelencia se encontrarían en un profundo desamparo.

Por estos motivos -reafirmando nuestro compromiso por una Salud Pública segura, ética y de calidad- desde el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, rechazamos toda medida que ponga en riesgo la protección de la población y la integridad de la profesión.