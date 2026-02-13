El Carnaval nuevejuliense tiene grilla confirmada

- Advertisement -

La comunidad de Nueve de Julio se prepara para vivir una nueva edición del Carnaval 2026, que se desarrollará el sábado 21 y domingo 22 de febrero en el Club Ciclista, con inicio de espectáculos a las 20:30 horas y cierre previsto a las 00:30.

Será una celebración que convoca a vecinos y vecinas a compartir cultura, alegría y tradición en un espacio pensado para toda la familia.

GRILLA DE ESPECTÁCULOS

Sábado 21

Escuela de Murga RDO

Murga Ruidosos del Oeste

Comparsa Fuego Negro

Karu Cuartero

Domingo 22

Escuela de Murga RDO

Murga Ruidosos del Oeste

Escuela de Samba “La Fusión”

La Marka 013

SERVICIOS DENTRO DEL PREDIO

El evento contará con: Alquiler de sillas, puestos de espuma, cantinas con venta de choripanes y hamburguesas, puestos de snacks y bebidas, puesto de comida sin TACC y foodtrucks.

NUEVO MURAL

En el marco del evento, quedará oficialmente inaugurado el mural realizado por la artista Giacomina Pennette, una obra que embellece el espacio y el ingreso al carnaval.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

No se permitirá el ingreso con envases de vidrio ni elementos cortopunzantes.

No está permitida la venta ambulante dentro ni fuera del predio.

El ingreso será por Av. Cardenal Pironio y Av. Presidente Perón.

TRABAJO ARTICULADO

Esta nueva edición del Carnaval cuenta con el acompañamiento fundamental de diversas instituciones de la comunidad: CEPRIL, CUN, Club Ciclista, AFAPDi, Centro de Jubilados, Cooperadora Escuela N°4, Cooperadora Jardín 919, Asociación de Tejo, Ruidosos del Oeste, Unión Dennehy Fútbol Club y Club El Fortín.

Desde la dirección de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio se expresa un profundo agradecimiento a cada una de ellas por su compromiso y trabajo conjunto, pilares esenciales para la realización de esta celebración popular.

Asimismo, se destaca el acompañamiento de comercios, empresas y emprendimientos locales que apoyan esta iniciativa, fortaleciendo el crecimiento cultural y social de nuestra comunidad.