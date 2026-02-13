Axel Kicillof ofreció 3% para febrero y los gremios estatales lo rechazaron por considerarlo insuficiente

En una paritaria virtual, el Gobierno bonaerense mejoró en un punto su propuesta salarial pero advirtió que el margen fiscal es “muy acotado”. UPCN, ATE y Fegeppba rechazaron la oferta por quedar por debajo de la inflación; los docentes la analizarán. La discusión tensiona el inicio de clases previsto para el 2 de marzo.

La negociación salarial en la provincia de Buenos Aires sumó este miércoles un nuevo capítulo de tensión. El gobierno de Axel Kicillof elevó su oferta de aumento para febrero al 3%, un punto más que la propuesta presentada la semana pasada, pero los principales gremios estatales la rechazaron por considerarla insuficiente frente a la inflación.

La propuesta fue realizada en una reunión formal de paritarias desarrollada de manera virtual. Allí, el Ejecutivo provincial planteó una suba del 3% para febrero y advirtió que el margen para mejorarla es limitado debido al “complejo contexto fiscal” que atraviesa la provincia.

Sin embargo, las dos centrales mayoritarias de trabajadores estatales —UPCN y ATE— rechazaron la oferta sin siquiera someterla a consideración de sus bases. La misma postura adoptó Fegeppba. En los tres casos, argumentaron que el incremento propuesto se ubica por debajo de la inflación de enero, que fue del 2,9%, y que no garantiza una recuperación real del salario.

La discusión por los retroactivos

Desde el Gobierno señalaron que en enero los empleados estatales percibieron un 4,5% más que en diciembre. No obstante, los gremios sostienen que ese porcentaje incluyó dos pagos retroactivos que totalizaron un 1,5% y que ya no forman parte del salario corriente.

Según explican, el 3% ofrecido ahora en la práctica implica mantener ese 1,5% previamente liquidado y sumar otro 1,5%, lo que ubicaría la mejora efectiva por debajo del índice inflacionario del último mes.

“Necesitamos que mejoren la oferta para poder ponerla en consideración”, explicó uno de los dirigentes sindicales que participó del encuentro.

Un escenario cada vez más tenso

La negociación ya venía mostrando señales de fricción. El mes pasado, los docentes nucleados en FEB rechazaron el acuerdo salarial —que finalmente fue aprobado por mayoría en el frente gremial— y los judiciales firmaron en disconformidad. Para el resto de los sectores, había resultado clave el compromiso oficial de reabrir la discusión en febrero.

En ese marco, el Ejecutivo había ofrecido inicialmente un 2% para este mes y ahora lo elevó al 3%, aunque insistió en que la situación financiera es “compleja” debido al “recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional” y a una fuerte caída de la recaudación.

La clave política: el inicio de clases

Uno de los objetivos centrales del gobierno bonaerense es garantizar el inicio del ciclo lectivo el 2 de marzo sin medidas de fuerza. Kicillof busca sostener la marca de los últimos seis años sin paros docentes al comienzo de clases.

Sin embargo, con los principales gremios estatales rechazando la propuesta y reclamando una mejora que supere la inflación, el acuerdo aparece por ahora como un objetivo difícil de alcanzar. Las próximas horas serán decisivas para determinar si las partes logran acercar posiciones o si el conflicto escala en las puertas del inicio del ciclo lectivo.