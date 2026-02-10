Sergio Barenghi destacó la difícil situación económica de Bragado que se refleja en el bajo pago de tasas municipales

- Advertisement -

En la mañana de este martes, en el programa Despertate de Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus, el intendente de Bragado, Sergio Barenghi, destacó las gestiones que la administración local lleva adelante para mejorar las condiciones de infraestructura de la ciudad.

Resaltó que durante una reunión en el Ministerio de Infraestructura, se confirmó la continuidad del plan maestro del río Salado, una serie de obras hídricas clave para proteger a las localidades de la zona. En una primera fase, se comenzarán los trabajos entre Mechita e Irala, con la ampliación de puentes y canales para evitar inundaciones. Este proyecto beneficiará a miles de vecinos y tiene un presupuesto asignado para 2026.

Además, Barenghi explicó que se está preparando una obra complementaria conocida como “Nodo Bragado”, centrada en proteger el casco urbano de la ciudad de Bragado. Con la ampliación de puentes y el ensanchado de canales, se prevé resguardar a la población ante eventuales crecidas del río.

En cuanto a las obras por la crissis hidrica y viales, el intendente destacó que, tras las lluvias, los caminos en Bragado ya se encuentran en condiciones normales, facilitando tanto el transporte como la actividad agrícola. Aunque algunos caminos secundarios sufrieron daños por el clima, la situación ya está controlada y no hubo localidades aisladas.

Respecto al pago de tributos, Barenghi señaló que, al igual que en otros distritos, hay una dificultad creciente de los vecinos para hacer frente a los impuestos municipales. En Bragado, el promedio de la tasa municipal es de 22,000 pesos por frentista, lo que incluye diversos servicios como la recolección de residuos y la infraestructura urbana. Sin embargo, la deuda de los contribuyentes sigue siendo elevada, y el intendente destacó la falta de pago en sectores que reciben aumentos de servicios, como luz, gas y otros, a menudo la Tasa Municipal son los primeros servicios que los vecinos dejan de abonar.

Barenghi también subrayó que más de 600 vecinos aún no han recibido la escritura de su propiedad, lo que genera desconfianza en el sistema y desmotiva el pago de tasas. No obstante, anunció que se está regularizando esta situación, lo cual podría mejorar el panorama tributario.

En cuanto al sector laboral y económico, el intendente expresó su preocupación por la situación de las industrias locales. Según señaló, muchas de ellas se encuentran paralizadas o en declive, lo que afecta el empleo en la ciudad. Aunque Bragado mantiene un equilibrio entre el agro y la industria, la falta de mercado interno y la falta de consumo están golpeando a las empresas. En este contexto, la tasa de desempleo ha aumentado en los últimos meses.

Por otro lado, el jefe comunal abordó la situación de los acuerdos dentro del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires. En Bragado, se logró consensuar una lista unificada, lo que permitió presentar un frente común en las elecciones internas. En este sentido, Barenghi aclaró que su candidatura a presidente del partido fue un pedido del gobernador, y remarcó la necesidad de ampliar la base del peronismo para construir un frente nacional que se oponga al actual modelo económico.

Finalmente, el intendente expresó que el desafío principal de la gestión es lograr una recuperación económica que beneficie tanto al sector industrial como al agropecuario, sin que se siga dependiendo únicamente de grandes empresas extranjeras. Según Barenghi, la reforma laboral no será suficiente para generar empleo si no hay condiciones económicas adecuadas que favorezcan el consumo y la producción local.

Con un panorama incierto y muchas dificultades económicas, el municipio de Bragado sigue trabajando para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, a través de inversiones en infraestructura y buscando soluciones para los problemas sociales más acuciantes.