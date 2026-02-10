Ruta 5: Un choque de gran magnitud por imprudencia dejó como saldo a los ocupantes ilesos

- Advertisement -

En las primeras horas de este martes 10, se produjo un violento siniestro vial sobre la Ruta 5, a la altura del kilómetro 122, en la jurisdicción de Suipacha. Chocaron de frente un camión Ford Cargo 1722, con dominio MMT704, que transportaba carne, y un Fiat Idea de color gris, con dominio JSE513.Fue por una maniobra de sobrepaso.

El camión, conducido por Carlos Osmar Franciarena, de 64 años, quien viajaba acompañado por Manuel Martín Andrés, ambos domiciliados en 25 de Mayo, circulaba en dirección Suipacha-Mercedes cuando, en un intento de sobrepaso, invadió el carril contrario y colisionó con el vehículo menor que se desplazaba en sentido opuesto, desde Mercedes hacia Suipacha.

El Fiat Idea era conducido por José Luis Lavado Centeno, de nacionalidad peruana, quien viajaba con una menor de 15 años. Según las primeras informaciones, el automóvil circulaba con solo una luz funcionando en su parte delantera, lo que podría haber dificultado la visibilidad.

Afortunadamente, tras la llegada de las ambulancias del SAME, los ocupantes del auto fueron trasladados al Hospital Esteban Iribarne de Suipacha, donde luego de las evaluaciones de rigor, se determinó que no presentaban lesiones graves y fueron dados de alta. Lo mismo ocurrió con los ocupantes del camión, quienes resultaron ilesos.

El tránsito en la ruta fue interrumpido durante varias horas mientras se realizaban las tareas de rescate y las pericias correspondientes.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, la Policía Comunal, Ambulancias del Homei de Suipacha, Policía Vial de Mercedes y personal del concesionario vial Corredores Viales, quienes – Lasalla en su sitio web-colaboraron en la remoción de los vehículos involucrados y en la normalización del tránsito.