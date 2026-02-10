Reparaciones en calles de la ciudad

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, continúa con los trabajos de reparación y acondicionamiento en diferentes calles de la ciudad. En barrio Los Aromos, se están realizando tareas de nivelado y mejorado de calles, mientras que en la zona de la Escuela Secundaria Nro. 8, se trabajó para mejorar la transitabilidad en la zona aledaña al establecimiento educativo. Estas tareas tienen como objetivo mejorar la infraestructura vial de la ciudad y se seguirán llevando a cabo en los próximos días en distintos puntos de Nueve de Julio. La Municipalidad busca garantizar una mejor calidad de vida para los vecinos y mejorar la seguridad en las vías públicas.