La ciudad se prepara para su primera ronda de negocios multisectorial

La Municipalidad de Nueve de Julio organiza la primera Ronda de Negocios Multisectorial el 9 de abril de 2026, con el objetivo de fortalecer el entramado productivo local y regional. El evento busca generar vínculos comerciales y oportunidades de negocio para empresas, comercios, emprendedores y prestadores de servicios. En este encuentro, los participantes podrán visibilizar sus productos y servicios, conocer potenciales socios estratégicos y explorar posibilidades de crecimiento conjunto. La preinscripción ya está abierta en [email protected]. Se invita a toda la comunidad empresarial a sumarse a esta propuesta.