Convocatoria para coordinar curso de formación en cuidados de adultos mayores

El Centro de Educación Abierta Municipal (CEAM) de la Municipalidad de General Villegas busca un/a Coordinador/a para el Curso de Formación Profesional “Operador/a de Cuidados de Adultas/os Mayores”. El objetivo es fortalecer la formación de profesionales en el cuidado integral de personas adultas mayores. Pueden postularse profesionales del área de la salud con experiencia en el cuidado de adultos mayores, como Trabajo Social, Enfermería y Medicina. El cargo requiere una carga horaria de 15 horas cátedra. Posteriormente, se remitirá la documentación de apoyo para la elaboración de la propuesta pedagógica. Esta iniciativa busca fortalecer la capacitación en salud y promover la formación profesional con impacto social en la comunidad.