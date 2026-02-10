martes, febrero 10, 2026
Argentina retrocede en la lucha contra la corrupción, según transparencia Internacional

El gobierno de Milei no ha impulsado una ley de ética pública ni ha priorizado la lucha contra la corrupción.

ÑArgentina ha empeorado su posición en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, pasando del puesto 99 al 104 entre 182 países. El país obtuvo un puntaje de 36/100, lo que refleja un estancamiento en la lucha contra la corrupción durante los dos primeros años de la gestión de Javier Milei.Según Marcelo Bermolén, director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Universidad Austral, el gobierno de Milei muestra un deterioro en la calidad institucional, con restricciones al acceso a la información pública y falta de transparencia. El país se ubica por debajo de Uruguay y Chile, líderes en transparencia en la región. El IPC también destaca que la región de América Latina muestra corrupción extendida, polarizaciones exacerbadas y deterioros institucionales. Argentina se mantiene en un promedio de 37,35/100 en la lucha contra la corrupción, similar al de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. El gobierno de Milei no ha impulsado una ley de ética pública ni ha priorizado la lucha contra la corrupción. La Oficina Anticorrupción sigue sin dar señales de independencia y neutralidad. El parlamento y el poder judicial también tienen responsabilidad en el estancamiento de la lucha contra la corrupción.

