Abogado de Dudignac apelará doble decisión judicial y pedirá la restitución de la guarda de un menor

El abogado Cristian Lorenzoni de Dudignac, hizo público que irá ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense para que un caso con doble sentencia que decidió que un menor vulnerable tenga la guarda de una familia para su cuidado, contención y educación, en agosto del año 2024.

Lo expresó en un video junto a la mujer reclamante resaltando que si bien el caso tiene sentencia firme irá en revisión por entnder que derechos de la madre biologico no fueron considerados.

“Este es un momento muy complicado para Milagros (al mencionar a la madre), porque los fallos previos fueron desfavorables, pero aún tenemos la posibilidad de apelar. Vamos a presentar un recurso de revisión porque considero que se han vulnerado sus derechos”, afirmó Lorenzoni. El abogado resaltó su admiración por la perseverancia de Milagros, quien desde el principio del proceso ha estado luchando para recuperar la custodia de su hijo.

Además, Lorenzoni hizo énfasis en un detalle técnico en el expediente del caso, en el que se menciona que el menor fue atropellado por una camioneta. “Cuando llegué a la casa, me sorprendió leer que el niño fue atropellado por una camioneta. Yo me imaginaba una 4×4, pero lo que encontramos fue un vehículo de reciclaje, una citroneta transformada. Este es solo un detalle, pero ilustra la falta de coherencia en el proceso”, indicó el abogado.

El letrado también expresó su intención de solicitar que Milagros no asuma ningún costo adicional durante el proceso judicial, asegurando que gestionará el beneficio de litigar sin gastos.

Al final de su intervención, Lorenzoni agradeció el apoyo continuo que Milagros ha recibido por parte de la comunidad y solicitó que se continúe difundiendo el caso para que pueda trascender más allá de la ciudad de Nueve de Julio, donde reside la familia. “Hay una gran arbitrariedad en cómo se han tomado estas decisiones, y confiamos en que el recurso será favorable para ella”, concluyó.

Por su parte, Milagros, visiblemente emocionada, aprovechó la oportunidad para dirigirse a la comunidad: “Les pido ayuda a todos para que esto se haga viral. Necesito reencontrarme con mi hijo, el amor de mi vida, que está luchando desde su infancia. Ayúdenme a lograrlo”, expresó con esperanza.

El caso expone derechos que deben ser resguardados ante la vulnerabilidad de un menor, bien protegido en las sentencias, en medio de un proceso judicial que se ha ido ventilando publicamente, generando controversia.