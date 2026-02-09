El Intendente de San Pedro destacó el rol de los trabajadores rurales en la fiesta del Durazno

- Advertisement -

En el marco de una jornada cargada de emoción y reconocimiento, el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, participó de un acto junto a productores y trabajadores rurales, donde resaltó la importancia del trabajo cotidiano del sector agropecuario y rindió homenaje a quienes sostienen la producción día a día. Fue durante la Fiesta del Durazno.

“Realmente hay mucha alegría y mucha emoción en esta fiesta, no solo desde los productores, sino fundamentalmente desde los trabajadores rurales que aportan su esfuerzo todos los días”, expresó Salazar, visiblemente conmovido. En ese sentido, destacó el sacrificio que implica la labor rural: “Sé del esfuerzo que hay que hacer, levantarse de madrugada todos los días para cumplir con la tarea de proteger y asegurar la producción”.

Durante el acto, el jefe comunal tuvo el honor de entregar un diploma de reconocimiento a Gustavo Moreno, a quien definió como “un gran trabajador rural” y “un emblema de la producción de San Pedro”. “En él homenajeamos a todos los trabajadores de la UATRE”, afirmó.

Salazar también hizo referencia a su vínculo personal con el gremio rural, del cual formó parte en el pasado. “Siento mucho orgullo de haber pertenecido a la UATRE y siento que mi corazón todavía está cerca de ese querido gremio que en algún momento supimos y pudimos conducir”, señaló.

El reconocimiento fue acompañado por un fuerte aplauso de los presentes, en una jornada que puso en primer plano el valor del trabajo rural y el compromiso de quienes sostienen una de las principales actividades productivas de la región.