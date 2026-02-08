“Ser sal y luz en el mundo”: el mensaje central del padre Juan Miguel Carreras en la misa de Fátima

- Advertisement -

Desde el Santuario Nuestra Señora de Fátima se dio este domingo en ‘Día de Precepto’ la celebración de la Eucaristía correspondiente al quinto domingo del tiempo ordinario, transmitida para toda la diócesis de Nueve de Julio a través de Cadena Nueve, por su Facebook y Visión Plus de Youtube y próximamente por la señal de LT33 para toda la región.

La misa fue presidida por el padre Juan Miguel Carreras, quien en su mensaje destacó el valor de la fe vivida con compromiso concreto y recordó que la jornada coincidió con la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, que se celebra cada 8 de febrero en memoria de Santa Josefina Bakhita. Bajo el lema de este año, “La paz comienza con la dignidad”, el sacerdote subrayó el llamado global a poner fin a toda forma de explotación y a defender la dignidad humana.

Durante la homilía, el padre Carreras reflexionó sobre el Evangelio del día, en el que Jesús invita a sus discípulos a ser “sal de la tierra y luz del mundo”, y remarcó que no se trata de una promesa futura, sino de una identidad presente del cristiano. “Ser sal es dar sabor y conservar, y cuando el cristiano pierde ese sabor, deja de ser lo que está llamado a ser”, expresó, invitando a revisar el testimonio personal en la vida cotidiana, en la familia, el trabajo y la comunidad.

Asimismo, explicó que ser luz no significa imponer ni deslumbrar, sino iluminar con gestos sencillos y coherentes, que orienten a otros hacia Dios. “No es una luz que invade ni violenta, sino una luz tenue que invita a acercarse”, señaló, comparando la misión cristiana con una ciudad construida en lo alto de la montaña, visible para quienes buscan orientación.

En el marco de una celebración que se aproxima al inicio de la Cuaresma – el 18 será el miercoles de cenizas, el sacerdote recordó que la vida cristiana implica ser enviados, asumir un compromiso misionero concreto luego de alimentarse de la Palabra y de la Eucaristía. “Ser cristiano es ser apóstol, es ser enviado allí donde estamos”, afirmó, alentando a los fieles a vivir su fe con obras que glorifiquen a Dios y no a uno mismo.

La celebración incluyó oraciones por los gobernantes, por las víctimas de la trata de personas, por quienes sufren enfermedades, falta de trabajo o vivienda, y por la paz, en una jornada marcada por la reflexión, la solidaridad y el compromiso cristiano con la dignidad humana.