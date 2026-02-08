domingo, febrero 8, 2026
31.9 C
Nueve de Julio
General

Roce de vehículos en la Ruta Nacional N° 5 a la altura del kilómetro 274 sin consecuencias

Un camión y un automóvil protagonizaron un accidente en la banquina; se reporta un golpeado pese a la presencia de una ambulancia no fue necesaria su disposición

0
Un accidente vial tuvo lugar esta mañana en la Ruta Nacional N° 5, a la altura del kilómetro 274, cerca de la parrilla ubicada en ese sector. Por causas que aún se están investigando, un camión que se dirigía hacia Gral. Rodriguez y un automóvil con tres ocuoantes de Puerto madryn, se rozaron, lo que provocó que ambos vehículos terminaran fuera de la calzada, en la banquina.

Al momento del incidente, una persona del automóvil quedó golpeada. Ante ello, una ambulancia del Hospital Julio de Vedia asistió al lesionado pero no lo trasladó.

La Ruta quedó despejada, peso al hecho y se circula con precaución.

En el lugar, personal de Policía Vial trabajó preventivamente.

Se recomienda a los automovilistas evitar distracciones y estar atentos a las señales de tránsito para prevenir posibles accidentes.

