General

Marinucci reforzó el trabajo conjunto en seguridad vial y transporte en la costa

Durante el encuentro, analizaron el crecimiento demográfico del distrito y su impacto en el tránsito y el transporte, y acordaron profundizar acciones conjuntas para reducir la siniestralidad vial

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, visitó el Partido de La Costa para reunirse con el intendente Juan de Jesús y su gabinete. . Marinucci destacó el compromiso del municipio en cuidar la vida de sus vecinos y vecinas mediante la aplicación de la ley. También recorrió el stand de educación vial Modo Verano Seguro y encabezó un operativo de control vehicular en el acceso a San Clemente. El ministro estuvo acompañado por funcionarios del Ministerio de Transporte y destacó la importancia del trabajo articulado entre el gobierno provincial y municipal para mejorar la seguridad vial y el transporte público en la región.

