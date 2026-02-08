Marinucci reforzó el trabajo conjunto en seguridad vial y transporte en la costa

- Advertisement -

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, visitó el Partido de La Costa para reunirse con el intendente Juan de Jesús y su gabinete. . Marinucci destacó el compromiso del municipio en cuidar la vida de sus vecinos y vecinas mediante la aplicación de la ley. También recorrió el stand de educación vial Modo Verano Seguro y encabezó un operativo de control vehicular en el acceso a San Clemente. El ministro estuvo acompañado por funcionarios del Ministerio de Transporte y destacó la importancia del trabajo articulado entre el gobierno provincial y municipal para mejorar la seguridad vial y el transporte público en la región.