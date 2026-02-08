La fiesta del tomate platense celebra la producción local y la soberanía

- Advertisement -

La 21° edición de la Fiesta del Tomate Platense se llevó a cabo en la Estación Experimental Gorina del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, con la presencia del ministro Javier Rodríguez. El evento destacó la importancia de preservar la variedad histórica del tomate platense, reconocida por su sabor, aroma y alto contenido de jugo. Rodríguez subrayó el valor simbólico y productivo de esta semilla tradicional, y destacó el trabajo de los productores y del sistema científico en su preservación. También recordó el registro del tomate platense como semilla criolla ante el INASE en 2023, lo que garantiza que no pueda ser apropiado por privados. El ministro cuestionó el impacto de las importaciones en la producción local y advirtió sobre los riesgos de los nuevos acuerdos comerciales, como el esquema UPOV 91. La fiesta contó con más de 137 puestos de alimentos, frutas y verduras, artesanías y actividades culturales, y reafirmó el rol estratégico de la Estación Experimental Gorina en la investigación y el desarrollo de una producción sostenible.