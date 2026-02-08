El nuevo bloque UCR recorrió intendencias de la provincia

- Advertisement -

El nuevo bloque de diputados y diputadas de la Unión Cívica Radical en la Legislatura bonaerense comenzó su actividad territorial con una recorrida por distintos municipios gobernados por el radicalismo, en el marco de una estrategia que busca acompañar a los gobiernos locales, profundizar el trabajo articulado con la Legislatura y sentar las bases de una nueva etapa política para el partido en la provincia de Buenos Aires.

La agenda incluyó visitas a los distritos de Pellegrini, Trenque Lauquen y Tres Lomas, todos ellos, de la cuarta sección electoral, con gestiones radicales encabezadas por intendentes jóvenes, con quienes los legisladores intercambiaron miradas sobre desarrollo local, políticas públicas, planificación y desafíos de gestión.

En Pellegrini, los diputados fueron recibidos por la intendente Sofía Gambier, una de las jefas comunales jóvenes del radicalismo bonaerense. Allí dialogaron sobre el trabajo territorial, la cercanía con los vecinos y las políticas orientadas al crecimiento y fortalecimiento del municipio.

Posteriormente, la recorrida continuó en Trenque Lauquen junto al intendente Francisco Recoulat, donde los legisladores de la Cuarta, Sexta y Séptima sección se interiorizaron sobre proyectos productivos, políticas públicas locales y la planificación estratégica del distrito.

La actividad también incluyó la participación en el 120° aniversario del municipio de Tres Lomas, gobernado por el intendente Luciano Spinolo. La celebración fue una oportunidad para poner en valor la identidad, la historia y el crecimiento de la comunidad, así como el rol del radicalismo en la construcción del desarrollo local.

Durante la recorrida, la presidenta del bloque UCR, Alejandra Lordén, destacó la impronta de las gestiones visitadas:

“El radicalismo tiene intendentes jóvenes, preparados y comprometidos con sus vecinos. Son gestiones que muestran que se puede administrar con responsabilidad, cercanía y visión de futuro. Estos municipios son ejemplo y apuntalan el desarrollo de la provincia”.

Y agregó:

“Tenemos el desafío de mostrarle a toda la provincia las buenas gestiones radicales. Se abre una nueva etapa para los jóvenes radicales en la política bonaerense y desde el nuevo bloque radical vamos a acompañar de manera permanente a nuestros intendentes, trabajando en conjunto para dar respuestas concretas a los bonaerenses”.

Por su parte, la diputada de la Sexta sección, Priscila Minnaard, señaló:

“Hemos visitado gestiones que son ejemplo en nuestra provincia, jóvenes intendentes que son inspiración para todos nosotros y que demuestran que el radicalismo sigue siendo un semillero de dirigentes capaces de administrar y llevar adelante políticas públicas modernas”.

En la misma línea, el legislador Valentín Miranda afirmó:

“Hay una generación joven que se preparó y hoy gestiona municipios con una administración eficiente, transparente y con visión de futuro. Sofía, Francisco y Luciano son ejemplos de cómo el partido puede aportar caras nuevas en toda la provincia”.

Desde el flamante bloque UCR remarcaron que este tipo de recorridas permiten fortalecer el trabajo articulado entre la Legislatura y los municipios, consolidando una agenda común que priorice el desarrollo, la transparencia y la cercanía con los vecinos, con el objetivo de construir un proyecto político superador para el radicalismo en la provincia de Buenos Aires.