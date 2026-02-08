Avanza la obra de la línea de 132 kV Veinticinco de Mayo-Nueve de Julio: esencial para fortalecer el suministro eléctrico regional

- Advertisement -

La obra de la línea de alta tensión de 132 kV que conecta las estaciones transformadoras de Veinticinco de Mayo y Nueve de Julio sigue avanzando a buen ritmo.

En los últimos días, el cambio de una torre con una nueva casilla en el predio de Agustín Álvarez y Urquiza ha sido un paso indispensable para continuar con el desarrollo de este proyecto estratégico, que tendrá un gran impacto en la calidad del servicio eléctrico de la región.

La obra, que cuenta con el respaldo técnico y logístico de la CEyS Mariano Moreno, busca no solo mejorar la estabilidad del suministro, sino también reducir las dificultades operativas que se presentan en los picos de consumo, especialmente durante el verano, cuando las altas temperaturas elevan la demanda energética.

Este proyecto beneficiará a aproximadamente 374 mil usuarios distribuidos entre los distritos de Nueve de Julio, Bragado, Carlos Casares, Luján, Mercedes, Pehuajó y Veinticinco de Mayo, asegurando un sistema de energía más confiable y eficiente.

La nueva línea de 132 kV fortalecerá el impulso económico y el crecimiento de la región, garantizando un suministro eléctrico más robusto que se adapta a las necesidades de los usuarios y de los sectores productivos locales.

El desarrollo de esta mega obra representa una mejora sustancial en la infraestructura eléctrica de la zona, siendo fundamental para el crecimiento y bienestar de la comunidad.

Con el avance continuo de los trabajos, se espera que la nueva línea esté operativa a fines del año 2027, contribuyendo a la mejora del servicio y asegurando el futuro energético de la región.