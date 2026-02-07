El Sable Corvo de San Martín: “es el símbolo material más importante de la historia argentina”, afirmó Javier Milei

- Advertisement -

En medio de la controversia por el retiro del sable corvo de José de San Martín del Museo Histórico Nacional, el presidente Javier Milei viajó este sábado a Santa Fe para encabezar el acto oficial de traslado del arma histórica. La ceremonia se realizó en el Campo de la Gloria, en la ciudad de San Lorenzo, y contó con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro y del intendente local, Leonardo Raimundo.

El evento comenzó poco antes de las 19 y tuvo como eje central la reivindicación de la figura del Libertador y el valor simbólico del sable corvo, que desde ahora quedará bajo custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo.

Durante su discurso, Milei destacó el significado histórico del objeto y defendió la decisión del Ejecutivo. “La actitud libertadora debe regirnos hoy y siempre”, sostuvo el Presidente, al tiempo que celebró el regreso del sable a suelo santafesino. “Representa el valor de la libertad. No es un objeto histórico más ni una pieza de exhibición: es el símbolo material más importante de la historia argentina”, afirmó.

“Nuestra tarea es poner las cosas en su lugar”, aseguró el mandatario. “Tenemos la certeza de que somos un país soberano y la misión de llevar la libertad al continente”, agregó. También subrayó que “honrar a San Martín es lograr que nuestra nación sea grande” y valoró el rol histórico del Regimiento de Granaderos a Caballo, institución creada por el propio prócer.

El acto concluyó con un enfático “Viva la Patria” por parte del Presidente.

El traslado y la historia del sable

El retiro del sable corvo del Museo Histórico Nacional se concretó a las 8.45 de la mañana. En el lugar quedará una réplica, mientras que el arma original fue trasladada al Regimiento de Granaderos a Caballo.

El sable fue donado al Estado en 1896 por voluntad de Manuela Rosas y llegó formalmente al museo en 1898. A lo largo de su historia, fue robado en dos oportunidades, en 1963 y 1965, por integrantes de la Resistencia Peronista.

La polémica judicial y política

La decisión del Gobierno fue oficializada el martes 3 de febrero mediante el decreto 81, que ordenó el traslado del sable desde el Museo Histórico Nacional al ámbito militar. La medida generó un fuerte rechazo de sectores de la oposición y de integrantes de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia.

Además, los herederos de Juan Manuel de Rosas presentaron recursos judiciales para frenar el traslado. Sin embargo, la Justicia desestimó la medida cautelar solicitada por Mercedes, María Rosa y Sebastián Terrero, tataranietos de los herederos del sable.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 12 rechazó el pedido que buscaba impedir cualquier modificación en la custodia y el destino del arma histórica, avalando así la decisión del Poder Ejecutivo.