Las Cámaras de Seguridad refuerzan el control del Espacio Público para preservar la Ciudad

La Municipalidad de Nueve de Julio refuerza el control y la preservación del espacio público mediante el uso de cámaras de seguridad y el monitoreo constante de la vía pública. Este esfuerzo tiene como objetivo detectar y desalentar actitudes desaprensivas relacionadas con la disposición irregular de residuos o el daño a los bines de Estado Municipal.

A través del Centro de Monitoreo, se registran de manera continua actitudes irresponsables de ciudadanos que arrojan basura en lugares no habilitados o fuera de los días y horarios establecidos para la recolección. Estas conductas generan focos de suciedad, obstrucciones en las vías públicas y un impacto negativo tanto en la higiene urbana como en el ambiente.

El sistema de cámaras de seguridad permite identificar con precisión a los infractores, lo que posibilita una respuesta rápida por parte de las autoridades municipales. Tras la constatación de las faltas, se interviene de manera inmediata, aplicando las sanciones correspondientes según las normativas vigentes y las ordenanzas municipales.

El gobierno local recuerda que mantener una ciudad limpia y ordenada es responsabilidad de todos los habitantes, y que el respeto por las normas de disposición de residuos es clave para lograr una convivencia urbana más saludable y agradable para todos.